WhatsApp, arriva la condivisione degli aggiornamenti di stato: ecco come funziona

Ben presto gli utenti WhatsApp potrebbero beneficiare di una grande novità che consentirà loro di avere tutt’altro modo di condividere gli aggiornamenti di stato. Secondo quanto scoperto da WABetaInfo, facendo un’attenta analisi dell’ultima beta 2.25.16.16 per Android, l’applicazione di messaggistica permetterà agli utenti di poter inoltrare e ridividere gli aggiornamenti di stato che i contatti in rubrica pubblicheranno.

WhatsApp: ecco come funziona la condivisione degli stati

Attualmente, gli aggiornamenti di stato possono essere condivisi solo se l’utente è stato espressamente menzionato al loro interno. Questo limita la possibilità di diffondere contenuti a una cerchia ristretta. Con la nuova funzione, invece, sarà possibile scegliere se permettere ad altri di ricondividere i propri stati.

Attenzione però: non sarà attivata di default e saranno gli utenti a scegliere. Ci sarà un messaggio che informerà l’utente della condivisione del suo aggiornamento di stato e inoltre ogni persona potrà decidere se il suo aggiornamento potrà essere condiviso o meno semplicemente attivando o disattivando un bottone nel menu preposto. Di base l’impostazione resterà disattivata.

Sicurezza e privacy garantite

Per quanto riguarda la sicurezza, WhatsApp ha previsto misure per proteggere la privacy degli utenti. Anche se uno stato verrà ricondiviso da altri, l’identità dell’autore originale resterà anonima. Questo significa che il numero di telefono e altri dati personali non saranno visibili a chi riceve o visualizza lo stato condiviso.

Chiaramente in questo modo WhatsApp ne guadagna in flessibilità senza il rischio di compromettere la privacy dei propri utenti.

Aggiornamenti recenti su WhatsApp

Questa novità arriva dopo un altro aggiornamento importante, introdotto con la versione 2.25.16.8, che ha portato la ricerca recente nella sezione “Aggiornamenti”. Questa funzione consente di recuperare facilmente canali e stati visualizzati di recente, mostrando anche indicatori come il numero di post non letti o l’orario dell’ultimo aggiornamento.

Attualmente, la possibilità di ricondividere e inoltrare gli stati è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per gli utenti iscritti al programma beta. Non resta che attendere un futuro aggiornamento, quando WhatsApp deciderà di renderla accessibile al pubblico.