Amazon: nuovo servizio di consegna della spesa con Cortilia

Amazon offre un nuovo servizio utile. Quest’ultimo è indirizzato ai residenti a Milano, Monza e nelle aree limitrofe. Si tratta di una nuova esperienza di spesa online offerta grazie al lancio dello store Cortilia su amazon.it/cortilia. L’iniziativa permette di ordinare in pochi clic un assortimento di oltre 4.000 referenze che spazia dai prodotti freschi (frutta, verdura, latticini e carne) a specialità da dispensa. Tra cui vini pregiati, articoli per la cura della persona, per la casa e anche per gli amici a quattro zampe. È stato annunciato che l’offerta verrà presto estesa ad altre aree. Nello specifico, Torino, Genova e Bologna e alle relative zone limitrofe. L’obiettivo dell’iniziativa è di coprire gradualmente tutto il territorio italiano.

Amazon offre un nuovo servizio per la spesa online: ecco come funziona

Chi vive nei più di 80 Comuni dell’area milanese servita potrà programmare la consegna della spesa in giornata o il giorno successivo. Gli utenti potranno scegliere finestre orarie di 2 ore, senza costi di spedizione per ordini superiori a 109€. Oppure si passa a 0,99 € per spese pari o superiori a 89€ e a 5,99€ per ordini compresi tra 39€ e 89€. Chi preferisce una consegna più rapida potrà optare per slot di 6 ore, con spedizione gratuita a prescindere dall’importo speso.

In aggiunta, il servizio consente di pianificare ordini ricorrenti settimanali partendo da un carrello precompilato. O di programmare fino a tre giorni in anticipo la data di consegna. Non è necessario essere abbonati Prime per accedere all’offerta Cortilia. Tutti i clienti Amazon che risiedono in una zona coperta dal servizio potranno usufruire anche di una promozione di lancio, i cui dettagli sono disponibili sul sito ufficiale. Qui è possibile anche verificare la copertura in base al CAP e consultare i termini e le condizioni.

La novità di Cortilia si aggiunge all’attuale servizio grocery di Amazon, già operativo per le consegne in giornata nelle aree idonee di Milano, Roma, Torino e Bologna tramite amazon.it/supermercato. Qui è possibile selezionare una gamma di prodotti freschi, alimentari e casalinghi con consegne in finestre di due ore. A ciò si unisce, per gli utenti Prime, in slot di un’ora senza costi aggiuntivi sopra i 50€ o con tariffe agevolate per importi inferiori. Anche in questo caso sono previste opzioni di ordini ricorrenti e di programmazione anticipata fino a sei giorni.

Con l’introduzione di Cortilia per gli utenti Amazon, la spesa online fa un ulteriore salto di qualità. Il servizio offre freschezza garantita, ampia scelta, prezzi trasparenti e consegne flessibili. Tutto per soddisfare le esigenze di chi abita nelle grandi aree urbane e dei comuni limitrofi. Un’opportunità in più per risparmiare tempo e portare a casa prodotti di alta gamma direttamente dal produttore.