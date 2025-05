Very Esclusiva Giga X2 ora con un super regalo

Very Esclusiva Giga X2 è una delle offerte di rete mobile più sorprendenti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Questa offerta è già di per sé super, ma ora lo sarà ancora di più. A partire dalla giornata di ieri 20 maggio 2025, l’operatore ha reso disponibile una nuova promozione. Con quest’ultima, gli utenti che attiveranno l’offerta mobile in questione potranno ricevere in omaggio un buono Amazon. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Esclusiva Giga X2, super promo ora con buono Amazon in regalo

A partire dal 20 maggio 2025 l’operatore virtuale Very Mobile ha reso disponibile una nuova promozione. Come già accennato in apertura, attivando l’offerta mobile denominata Very Esclusiva Giga X2 gli utenti potranno ricevere in omaggio un buono Amazon dal valore di 10 euro. Questo sarà possibile una volta attivata l’offerta e una volta pagato il primo rinnovo di quest’ultima.

Questo rende l’offerta in questione ancora più sorprendente e interessante. Very Esclusiva Giga X2 include infatti ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e in upload. L’offerta include poi sia sms sia minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Nonostante si abbia a disposizione tutto questo, gli utenti dovranno sostenere una spesa molto bassa pari a soli 4,99 euro.

Ricordiamo però che questa offerta è disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti di Very Mobile che proveranno richiedendo la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.

Iliad, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, TDM, Vianova, 1Mobile e WithU.

Secondo quanto riportato in rete, questa nuova promozione sarà valida soltanto per pochi giorni, cioè fino al prossimo 29 maggio 2025.