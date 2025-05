Google Wallet: sicurezza migliorata con la nuova schermata di verifica per l’accesso

Google ha deciso di rendere Google Wallet ancora più sicuro. Ora, chi tenta di aprire l’app dopo alcuni minuti dallo sblocco del telefono dovrà verificare la propria identità, anche solo per visualizzare i contenuti del portafoglio digitale. Si tratta di un incentivo in più anche per coloro che fino ad ora erano un po’ restii ad utilizzare i pagamenti elettronici mediante il loro smartphone.

Come funziona la nuova protezione

Arriva quindi ufficialmente una nuova release, la 25.18 di Google Wallet, con cui l’applicazione chiederà ai suoi clienti di dare conferma dell’identità nel momento in cui il dispositivo è stato sbloccato più di tre minuti addietro. Non sarà dunque più necessario aprire solamente l’applicazione, in quanto sarà obbligatorio passare attraverso un altro aspetto riguardante la sicurezza.

Schermata a schermo intero : l’utente vede il logo di Google Wallet e un messaggio che richiede di “Verificare l’identità” ;

Metodi di autenticazione : PIN, sequenza, password, impronta digitale o riconoscimento facciale (sblocco biometrico di Classe 3);

Protezione totale: non solo i pagamenti, ma anche i dati sensibili all’interno dell’app (documenti, carte, chiavi digitali) sono al sicuro.

Perché questa novità è importante

Google Wallet non è solo un’app per i pagamenti: al suo interno possono essere memorizzati documenti d’identità, passaporti, chiavi digitali, carte d’imbarco e altre informazioni sensibili. Avere una protezione aggiuntiva significa garantire che nessuno, anche con il telefono sbloccato, possa accedere a questi dati senza autorizzazione.

A poter utilizzare questa novità per quanto riguarda il Google Wallet sono almeno per il momento gli utenti che utilizzano un Galaxy di Samsung o un Google Pixel. Nelle prossime settimane dunque l’aggiornamento dovrebbe riguardare anche tutti gli altri prodotti del sistema operativo Android che risultano compatibili. Si tratta quindi di una grande novità che facilita ancora una volta il mondo dei pagamenti elettronici, portando gli utenti a poterli effettuare in maniera molto più semplice.