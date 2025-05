Windows 11: lo smartphone Android ora può essere controllato direttamente dal menu Start

Altro giro, altra corsa per Windows 11 che si becca un altro miglioramento da parte di Microsoft. Questa volta a beneficiarne è il menu Start, che potrà essere gestito tranquillamente da uno smartphone Android senza la necessità di aprire l’applicazione Phone Link (Collegamento al Telefono).

Un pannello dedicato direttamente nel menu Start

La novità consiste in un pannello dedicato nel menu Start, che offre un accesso immediato a tutte le principali funzioni di Phone Link, come messaggi, chiamate e foto.

Tutto questo è ora a portata di clic, senza la necessità di aprire ogni volta l’app completa di Phone Link.

Cronologia delle interazioni e trasferimento file semplificato

Il pannello include anche una sezione “Recenti”, dove è possibile vedere:

Le ultime chiamate effettuate o ricevute;

I messaggi scambiati di recente;

Le immagini più recenti salvate sul telefono.

Inoltre, è presente un comodo pulsante “Invia file”, che permette di trasferire documenti, foto o qualsiasi altro tipo di file dal PC allo smartphone Android in modo rapido. Basta:

Trascinare il file direttamente nel pannello (drag and drop);

Oppure selezionarlo tramite Esplora file.

Notifiche e accesso rapido alle app Android

Anche se le notifiche in tempo reale non compaiono direttamente nel pannello, possono essere configurate per apparire come banner nell’angolo inferiore destro dello schermo di Windows 11.

Per le app Android utilizzate di recente, invece, è possibile accedervi tramite l’icona di Phone Link nella barra di sistema. In questo modo, è possibile aprire e utilizzare alcune app Android direttamente sul PC, una funzione utile anche per lavorare su schermo grande.

Una funzione in arrivo per tutti gli utenti

Questa nuova integrazione è attualmente in fase di distribuzione graduale. La funzionalità è stata testata per diversi mesi dai partecipanti al programma Windows Insider nei canali Beta e Dev, ma ora è finalmente disponibile anche per il pubblico.

Grazie a questa modifica, Microsoft semplifica la gestione dei dispositivi Android su Windows 11, rendendo ancora più fluida l’esperienza di chi usa entrambi i sistemi.