Un nuovo chip AMD ARM per i PC Microsoft Surface nel 2026

Il 2026 potrebbe essere l’anno decisivo per l’introduzione di nuovi PC della linea Surface di Microsoft. Questi saranno dotati di un chip basato su un’architettura ARM. L’indiscrezione arriva da KelplerL2, un noto insider che ha rivelato che AMD sta sviluppando un processore appositamente pensato per i dispositivi Surface. Il loro nome in codice è “Sound Wave”. Questo chip, se sarà confermato, rappresenterebbe un’evoluzione significativa per il marchio, che non ha più rilasciato dispositivi con chip AMD dai tempi del Surface Laptop 4. Al momento, però, mancano ulteriori informazioni sui dettagli dei dispositivi, lasciando aperte diverse ipotesi.

Il chip Sound Wave di Microsoft Surface e le sue eccezionali potenzialità

Il Sound Wave è un chipset che, secondo le prime voci, includerebbe una APU con sei core. Di cui due destinati alle alte prestazioni e quattro a bassa potenza. Inoltre, sarebbe presente una GPU integrata basata sull’architettura RDNA 3.5 di AMD. Questa è progettata per garantire un consumo energetico ridotto tra i 5 e i 10 watt. Anche se questo chip offre prestazioni inferiori rispetto al più potente Snapdragon X Elite di Qualcomm, Microsoft potrebbe puntare su un dispositivo a basso consumo. Questo è pensato per un pubblico più attento all’autonomia. In questo contesto, non è da escludere che il Sound Wave venga utilizzato per un aggiornamento della linea Surface Go o per dispositivi simili. Nel frattempo, altri produttori come NVIDIA e Qualcomm sono pronti a lanciare i loro chip ARM nel 2026, competendo nella stessa fascia di mercato.

Al momento, è difficile stabilire quale modello di Surface sarà dotato con questo nuovo chip. Ma la configurazione suggerita lascia intendere l’intenzione di Microsoft di diversificare la sua offerta. Soprattutto con una soluzione più economica e più attenta al consumo energetico. La linea Surface Pro, già arricchita di nuovi modelli, potrebbe vedere un interessante aggiornamento con l’introduzione di processori ARM. Ma per avere certezze bisognerà attendere qualche mese.