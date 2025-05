MateBook Fold Ultimate Design, svelato il primo laptop foldable di Huawei

Huawei ha presentato ufficialmente il MateBook Fold Ultimate Design, un dispositivo altamente innovativo che farà certamente scuola nel settore. Il primo laptop pieghevole del marchio asiatico è pensato per offrire agli utenti tutto quello di cui hanno bisogno senza alcun compromesso tecnico e stilistico.

Per coniugare qualità visiva con la tecnologia foldable, Huawei ha scelto un pannello OLED LTPO a doppio strato. In questo modo, il display può contare su un contrasto dinamico di 2.000.000:1 e una luminosità di picco che raggiunge i 1.600 nit.

Dal punto di vista ingegneristico, invece, l’azienda cinese ha inserito uno strato di supporto realizzato in fibra di carbonio sotto il pannello. In questo modo, secondo Huawei, la resistenza agli urti triplica e garantisce maggiore versatilità agli utenti.

Huawei ha lanciato il nuovissimo MateBook Fold Ultimate Design mostrando al mondo il primo laptop dotato di uno schermo pieghevole

Il produttore ha lavorato anche per migliorare la compattezza del dispositivo e i risultati sono evidenti. Lo spessore di 7.3mm quando aperto e il peso di appena 1.16 kg lo rendono adatto all’utilizzo in mobilità. Le prestazioni sono garantite da un SoC proprietario di cui Huawei non ha fornito dettagli. Tuttavia, il produttore ha sottolineato che si tratta del primo laptop a poter contare su HarmonyOS 5 per PC.

Il sistema può contare su 32GB di RAM e fino a 2TB di memoria di archiviazione. Lato connettività, troviamo il supporto al WiFi 6 e al Bluetooth 5.2. Huawei ha scelto una batteria ai Polimeri di Litio dalla capacità di 74.69 Wh. È presente una fotocamera frontale da 8MP e un sistema audio a 6 speaker e 4 microfoni per la soppressione dei rumori ambientali.

A sottolineare la vocazione premium del dispositivo troviamo la finitura in pelle con la scocca disponibile nelle colorazioni Forged Shadow Black, Sky White e Cloud Blue. I prezzi in Cina partono da 3.300 dollari al cambio per arrivare ad oltre 3.700 dollari nella variante più performante.