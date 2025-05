Samsung

Samsung ha reso nuovamente disponibile il download di Game Booster Plus, l’applicazione dedicata all’ottimizzazione del gaming su Android, dopo un periodo di assenza dal Galaxy Store. La nuova versione dell’app introduce miglioramenti di compatibilità e amplia il supporto anche a modelli di smartphone meno recenti, offrendo strumenti di regolazione avanzata delle prestazioni in gioco.

Game Booster Plus torna sul Galaxy Store con maggiore compatibilità

Dopo mesi in cui l’app era stata rimossa dagli store ufficiali, Samsung ha deciso di rilanciare Game Booster Plus, rendendolo scaricabile per un numero più ampio di dispositivi. Il colosso coreano ha aggiornato l’app affinché possa funzionare anche su smartphone di generazioni precedenti, estendendo così le funzionalità a un pubblico più vasto.

L’app può ora essere installata direttamente dal Galaxy Store, a condizione che il dispositivo sia aggiornato almeno ad Android 11. Questo requisito permette di includere diversi modelli di fascia media e alta degli ultimi anni, che in precedenza risultavano esclusi a causa della mancanza di supporto ufficiale.

Game Booster Plus consente di personalizzare le prestazioni dei giochi agendo su diversi parametri tecnici. Gli utenti possono regolare l’utilizzo della CPU e GPU, oltre a scegliere preset che bilanciano frame rate, qualità grafica e consumo energetico. I profili disponibili includono modalità come “Battery Saving”, “Balanced” e “Max FPS”, adattabili alle esigenze di ogni gioco.

Una funzione chiave è l’ottimizzazione automatica per singolo titolo, che permette al sistema di riconoscere il gioco in esecuzione e applicare le impostazioni più adatte, mantenendo un equilibrio tra fluidità e risparmio energetico. L’app può anche monitorare temperatura e utilizzo delle risorse in tempo reale.

Con l’ultimo aggiornamento, Samsung ha migliorato anche l’interfaccia grafica dell’app, rendendola più chiara e facile da usare. Le modifiche includono una gestione semplificata dei profili di gioco e una nuova schermata riepilogativa che mostra le impostazioni attive per ciascun titolo. È stata inoltre ottimizzata la stabilità del software, con minori crash e maggiore compatibilità tra dispositivi.

Secondo quanto indicato nel changelog, l’app è ora in grado di gestire dinamicamente le prestazioni anche su dispositivi con hardware meno potente, grazie a una distribuzione più efficiente delle risorse.

Game Booster Plus è attualmente disponibile per il download dal Galaxy Store per tutti i dispositivi Samsung con Android 11 o versioni successive. Per verificarne la compatibilità, basta cercare l’app all’interno dello store ufficiale o tramite la sezione Game Launcher, dove può essere integrata automaticamente.