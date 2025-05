PosteMobile: addio alle vecchie offerte, arrivano le nuove promozioni 2025

PosteMobile rinnova completamente la sua offerta mobile. Dal 19 maggio 2025 infatti, non sono più disponibili le opzioni precedenti come PM Unica New, PMSuper Ricarica e PMSuper20. Al loro posto arrivano i nuovi piani PMUnica New Edizione 2025, PMSuper1 e PMSuper20 Edizione-2025. Si tratta di soluzioni aventi una struttura simile a quelle precedenti ma con costi a consumo un po’ più alto e un nuovo pacchetto dati incluso.

Il futuro di PosteMobile: ecco cosa cambia

Il piano PM Unica New Ed. 2025 prevede chiamate e SMS a 28 centesimi l’uno, contro i 18 centesimi precedenti. Anche l’accesso a internet segue una nuova logica. Sono infatti previsti 2€ al giorno per 500MB in assenza di offerte dati attive. Per chi consuma più del previsto, la tariffa extra è di 0,1 cent. ogni 100KB. La nuova SIM ha un costo di 10€, cui va aggiunta una prima ricarica obbligatoria di pari importo. Il piano può essere attivato anche dai clienti già esistenti chiamando il servizio clienti al 160.

Diversa è anche la struttura delle due nuove offerte principali. PM Super1 offre 1GB al mese a 2 euro, mentre PMSuper20 ne propone 20GB al prezzo di 4€ mensili. Entrambe includono telefonate e SMS a consumo, sempre a 28cent. ciascuno. L’attivazione può avvenire sia online che nei punti vendita fisici, con variazioni nei costi della SIM e della ricarica iniziale. In caso di mancato rinnovo, si applicano comunque le tariffe a consumo. L’offerta PM Super 20 include anche un bonus di 10GB extra dal secondo mese.

Connessione potenziata e passaggio alla rete TIM

Oltre al rinnovo delle tariffe, PosteMobile si prepara a un altro cambiamento rilevante. Infatti dal 1° gennaio 2026 le SIM inizieranno a migrare dalla rete Vodafone a quella TIM. L’accordo tra le due aziende è stato siglato il 7 maggio 2025 e apre la strada a un’infrastruttura più stabile e performante. Attualmente, l’operatore offre navigazione fino a 300Mbps in 4G+, con possibilità di attivare il 5G a 3€ al mese. La rete di quinta generazione consente velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Il servizio è disponibile solo in aree coperte e con dispositivi compatibili.

I servizi accessori restano invariati, sono compresi senza costi aggiuntivi “Ti cerco”, “Richiama ora”, hotspot e controllo del credito. Per chi supera i Giga previsti, è disponibile GigaExtra, ovvero 1GB extra a 1,99€, acquistabile anche più volte. Anche in roaming UE restano valide le condizioni nazionali per chiamate e messaggi.