Xbox: Microsoft la aggiorna migliorando la home

Xbox Game Pass

Microsoft ha recentemente rilasciato all’interno del canale Insider un nuovo aggiornamento per la sua Xbox, per chi non lo sapesse il canale Insider rappresenta quella fetta di utenti iscritta a un programma che gli consente di avere in anteprima gli aggiornamenti in fase di test per poter riprovare e restituire dei feedback in merito ai cambiamenti che Microsoft ha intenzione di introdurre successivamente a livello globale.

L’update in questione introduce delle interessanti novità per quanto riguarda la home di Xbox andando ad esaudire alcune richieste che la community aveva avanzato da diverso tempo, nello specifico parliamo di una più capillare personalizzazione disponibile ora all’interno dell’interfaccia grafica della home della console di Microsoft, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Piccoli cambiamenti ma pur sempre un inizio

Il nuovo aggiornamento va a cambiare la home di Xbox, rendendola a detta di Microsoft più personalizzabile, intuitiva e reattiva, nel dettaglio d’ora in avanti sarà possibile pinnare in alto tre tra le applicazioni più recenti in modo da rendere ad esempio i giochi preferiti dell’utente più facili da richiamare e avviare, come se non bastasse Microsoft, anche effettuato una pulizia della home, andando a dare la possibilità di rimuovere alcune icone di sistema che precedentemente ingombravano la schermata, dettaglio al quale si aggiunge anche una pulizia del design che Microsoft ha deciso di rendere più minimalista e ridotto rispetto al passato.

L’azienda si è espressa affermando “Abbiamo ascoltato molti di voi che desiderano che la Home assomigli di più al vostro spazio personale. Che si tratti di mettere in evidenza i vostri giochi preferiti, nascondere ciò che non utilizzate o semplicemente rendere la Home meno affollata, questo aggiornamento è una risposta diretta a quel feedback.”.

Non rimane dunque che attendere l’esito della fase di test per poi vedere la funzionalità rilasciata a livello globale successivamente.