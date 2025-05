Pixel Watch

Google sta iniziando a introdurre il nuovo linguaggio visivo Material You Expressive anche sulla linea Pixel Watch. Secondo quanto rilevato da alcuni utenti, una delle ultime versioni beta dell’app Google Orologio ha mostrato una schermata aggiornata, pensata per dispositivi indossabili, che adotta i principi estetici dell’interfaccia Material 3, con particolare enfasi su colori dinamici, tipografia rinnovata e componenti più coerenti.

Prime tracce di Material 3 Expressive su Pixel Watch

La novità riguarda una pagina ridisegnata per la sveglia all’interno dell’app Orologio, con un layout semplificato, uso più marcato di colori adattivi e icone più moderne. Secondo chi ha avuto modo di visualizzare l’interfaccia, il design presenta forme più morbide, spaziature migliorate e un contrasto maggiore, in linea con quanto già visto su Android 14 e Android 15 per smartphone.

Il nuovo stile Material You Expressive punta a rendere più intuitiva e leggibile l’interazione su display piccoli come quelli degli smartwatch, ottimizzando visibilità e funzionalità essenziali come la gestione delle sveglie o dei timer.

Google non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale sul rollout completo di questa interfaccia sui Pixel Watch. Tuttavia, la comparsa di questi elementi nelle versioni beta dell’app Orologio suggerisce che i test sono in corso e che un aggiornamento più ampio potrebbe essere imminente.

È possibile che il rilascio definitivo dell’interfaccia avvenga in concomitanza con Android 15 o con il lancio dei prossimi modelli Pixel Watch 3, attesi entro la seconda metà del 2025. Al momento, le modifiche sembrano limitate a una piccola percentuale di utenti e potrebbero essere attivate lato server da Google a scopo di test.

L’adozione di Material You Expressive anche su Wear OS rientra in una strategia più ampia di uniformazione dell’esperienza utente tra dispositivi Google. L’uso dei colori dinamici e delle componenti fluide mira a offrire un’interfaccia coerente su telefoni, tablet, pieghevoli e ora anche su smartwatch.

Questo passaggio non solo migliora l’estetica, ma contribuisce anche a rendere più familiari e accessibili le interazioni su schermi più piccoli, semplificando la navigazione con animazioni più fluide e uno stile grafico più maturo.

Le prime tracce di Material You Expressive su Pixel Watch rappresentano un’evoluzione naturale dell’interfaccia Wear OS, verso uno stile più moderno, accessibile e uniforme con l’ecosistema Android. In attesa di un rilascio ufficiale, l’aggiornamento anticipa l’intenzione di Google di espandere le novità visive di Material 3 anche ai dispositivi indossabili, migliorando leggibilità, coerenza e semplicità d’uso.