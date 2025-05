EVO 20 di CoopVoce: la tariffa low-cost che cercavi

Hai presente quando trovi un’offerta telefonica così buona che pensi: “Dove sta la fregatura?” Ecco, con EVO 20 di CoopVoce succede proprio così. Solo che… la fregatura non c’è. È davvero tutto incluso, a 4,90 € al mese. Per sempre. Sì, hai letto bene: per sempre.

Zero vincoli e costi nascosti: perché EVO 20 è diversa

Se passi a CoopVoce entro il 28 maggio, ti porti a casa una promo senza vincoli, senza costi nascosti e con l’attivazione gratuita. Cosa c’è dentro EVO 20? Roba concreta: 20 GIGA in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. Nessun trucco, nessuna sorpresa sul credito, e soprattutto nessun aumento in vista — CoopVoce, da sempre, non ha mai ritoccato le sue tariffe. E già solo per questo, un applauso lo merita.

Puoi attivarla direttamente online, scegliendo se ricevere la SIM comodamente a casa oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Se opti per la consegna a domicilio, non paghi né attivazione né spedizione. Zero spese anche se preferisci ritirarla in negozio. Facile e veloce.

Hai un telefono compatibile con eSIM? Perfetto. Puoi attivare tutto in pochi minuti, usando lo SPID, senza aspettare il corriere o fare la fila al supermercato.

E se sei già cliente CoopVoce, non ti lasciano fuori dalla festa: puoi passare a EVO 20 con cambio promozione a 9,90 € al mese.

Oltre ai GIGA e ai minuti, l’offerta include anche servizi utili: Hotspot incluso, funzione LoSai di Coop per sapere chi ti ha cercato, assistenza tramite app o chat, numeri a sovrapprezzo bloccati (che è una manna dal cielo, diciamolo), e ovviamente la copertura quasi totale del territorio nazionale, grazie alla rete TIM.

Insomma, se cerchi qualcosa di semplice, trasparente e che non ti costringa a leggere 15 pagine di clausole, EVO 20 è quella cosa rara che sembra troppo bella per essere vera… ma non lo è.

Se ti serve cambiare operatore o vuoi risparmiare senza rinunciare alla qualità, forse è il momento giusto. Hai tempo fino al 28 maggio. Poi non dire che non ti avevano avvisato.