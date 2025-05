Nvidia: la RTX 6000 Pro batte la 5090 nei test ma che prezzo

NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell

Contestualmente all’arrivo delle schede da gioco di ultima generazione, Nvidia ha anche presentato il suo modello di . per quanto riguarda le schede dedicate alle workstation e dunque pensate per ambiti di lavoro dove richiesta un’elevata potenza di calcolo, la scheda in questione è la RT X 6000, una scheda basata completamente su architettura Blackwell che offre prestazioni davvero importanti e che è finita finalmente nelle mani della community che ha pensato bene di testarla sia in termini di pura potenza di calcolo, ma anche su vari videogiochi, quest’ultima sembra offrire prestazioni davvero elevatissime e anche al di sopra della corrispettiva 5090, e ci mancherebbe altro dal momento che queste prestazioni elevate constano di un prezzo che oscilla intorno ai 10.000 €.

Prestazioni incredibili ma che prezzo

L’utente Reddit dal nome Redditor ha testato la scheda su piattaforma di benchmark come 3DMark Time Spy, Time Spy Extreme, Port Royal, Steel Nomad e Geekbench 6, la scheda ha totalizzato 51.776 punti in Time Spy e 28.009 in Time Spy Extreme con le impostazioni standard.

Nello specifico, i punteggi si attestano su un valore di circa il 10% o il 15% in più rispetto alla RTX 5090, ma non è finita qui, un altro utente ha pensato bene di testare la scheda su uno dei videogiochi più pesanti attualmente disponibili in commercio, parliamo di Level1Techs che ha testato il chip con titoli come Cyberpunk 2077, ottenendo una media di 126 fotogrammi al secondo in 4K, con DLSS attivo in modalità automatica e ray tracing al massimo, un risultato decisamente impressionante se pensiamo che l’anima della scheda video è dedicata a qualcosa di completamente diverso rispetto ai videogiochi e dunque non gode delle ottimizzazioni che ovviamente girano sulle schede della serie da gaming.

Effettivamente la scheda differisce dalla RTX 5090 anche per caratteristiche tecniche, la RTX 6000 infatti gode di ben 96 GB di RAM GGDR7 abbinati a 24064 Cuda Cores, di contro però, il consumo è di 600 W contro i 575 della concorrente da gaming.