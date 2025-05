AirPods Pro 3

Secondo quanto emerso da un’analisi del software Apple, la terza generazione delle AirPods Pro potrebbe essere in fase avanzata di sviluppo. Indizi specifici sulla nuova versione sono stati individuati all’interno del codice dei recenti aggiornamenti rilasciati da Apple, suggerendo novità hardware e funzionalità inedite in arrivo. L’ipotesi è che le AirPods Pro 3 possano debuttare entro la fine del 2025.

Tracce delle AirPods Pro 3 nel software beta di Apple

All’interno di una recente beta del sistema operativo Apple, sono state trovate riferimenti espliciti a un nuovo modello di AirPods. Le stringhe analizzate indicano modelli identificati con codici inediti, non associati alle attuali versioni di AirPods o AirPods Pro. Questi elementi fanno ipotizzare che Apple stia preparando il rilascio di una nuova generazione, e che il ciclo di test interni sia già in fase avanzata.

Le segnalazioni arrivano da fonti che monitorano regolarmente i cambiamenti introdotti nelle versioni beta dei sistemi operativi, un metodo che in passato ha anticipato con successo il lancio di diversi prodotti Apple.

Sebbene Apple non abbia ancora confermato nulla ufficialmente, le aspettative per le AirPods Pro 3 includono miglioramenti nella cancellazione attiva del rumore (ANC), un nuovo chip audio per una maggiore efficienza e probabilmente un autonomia superiore. Non è escluso che Apple possa introdurre anche funzionalità legate alla salute, come il monitoraggio della temperatura corporea o della frequenza cardiaca, elementi già oggetto di brevetti depositati negli anni scorsi.

Al momento, non sono emersi dettagli affidabili sul design, ma è plausibile che la nuova generazione mantenga l’estetica generale delle AirPods Pro 2, con qualche ritocco ergonomico o funzionale.

L’emersione di questi riferimenti nel codice software Apple suggerisce che le AirPods Pro 3 potrebbero essere presentate entro l’anno, con buone probabilità di un lancio tra ottobre e dicembre 2025, in linea con le tempistiche abituali dell’azienda. Apple ha infatti spesso introdotto nuove generazioni di accessori audio in autunno, accanto ai dispositivi principali della gamma iPhone.

AirPods Pro 3: Apple prepara un aggiornamento atteso

Le AirPods Pro 3 rappresenterebbero un aggiornamento significativo per la linea di auricolari più avanzata di Apple. L’integrazione di nuove funzioni audio, sensori biometrici e ottimizzazioni energetiche è in linea con la direzione presa dal marchio negli ultimi anni. Anche se non ci sono ancora annunci ufficiali, la presenza di elementi software dedicati rafforza l’ipotesi che la nuova generazione sia in fase di test e possa arrivare entro fine 2025.