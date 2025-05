Vodafone Bronze Plus: niente sorprese, solo 5G illimitato

Hai voglia di cambiare operatore ma l’idea di leggere mille clausole ti fa passare la voglia? Ti capisco. Allora facciamola semplice: Vodafone ha tirato fuori un’offerta che potrebbe interessarti, soprattutto se arrivi da Iliad, Poste o altri operatori.

Bronze Plus di Vodafone: 5G senza stress e senza asterischi

Si chiama Bronze Plus, costa 9,99 euro al mese, e la cosa interessante è che hai giga illimitati in 5G, più minuti e SMS illimitati. E no, non è uno di quei prezzi che lievitano dopo due mesi: il costo resta bloccato per 24 mesi. Quindi sai subito a cosa vai incontro, senza sorprese.

Attivarla online è facilissimo – e ti conviene farlo proprio lì, perché l’attivazione è gratis solo sul sito, e anche la SIM viene spedita gratuitamente (sì, anche la sera, se ti torna comodo). E se preferisci l’eSIM, nessun problema: puoi scegliere tra quella virtuale o la classica SIM fisica, a seconda di cosa supporta il tuo telefono.

Ora, magari ti stai chiedendo: “E se finisco il credito?” Tranquillo, perché Vodafone ti dà fino a 48 ore di continuità di servizio anche se il credito è finito. E se vuoi proprio dimenticarti delle ricariche, puoi attivare il comodo addebito automatico: quando il credito scende sotto i 5 euro, viene ricaricato da solo. Zero stress.

Tra le chicche incluse ci sono anche la segreteria telefonica e il servizio “ti ho cercato“, così sai sempre chi ti ha chiamato e quando richiamare.

Ultima cosa, ma non meno importante: puoi tenere il tuo numero. La portabilità viene fatta entro 3-7 giorni lavorativi, e se vuoi, ti trasferiscono anche il credito residuo. Ti basta fare la richiesta durante l’acquisto.

Insomma, se stavi pensando di fare il salto, questa è una di quelle offerte semplici, chiare e piene di vantaggi, senza il solito labirinto di asterischi.