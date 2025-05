CoopVoce EVO 200: 200 GB, prezzo fisso e senza sorprese

Quante volte ti sarà capitato di attivare una promo “troppo bella per essere vera” e poi scoprire, qualche mese dopo, che il prezzo è aumentato o che c’erano costi nascosti? CoopVoce ha deciso di fare le cose diversamente. Con l’offerta EVO 200, hai tutto quello che ti serve, a 7,90 € al mese. E il bello? Quel prezzo resta così per sempre, senza vincoli o brutte sorprese.

Naviga e chiama senza pensieri con EVO 200

Hai a disposizione 200 Giga alla massima velocità, minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS, e puoi usare tutto anche quando sei in un Paese dell’Unione Europea, esattamente come se fossi a casa. Se viaggi spesso o se lavori un po’ da remoto, è una bella comodità.

L’attivazione è completamente gratuita, ma attenzione: solo se passi a CoopVoce entro il 19 maggio. Puoi fare tutto online in pochi clic e scegliere se ricevere la SIM comodamente a casa (senza pagare nulla per la spedizione), oppure ritirarla in uno dei tantissimi punti vendita Coop.Tra i vantaggi inclusi ci sono cose che di solito altri operatori fanno pagare a parte: puoi usare la rete come hotspot, bloccare i numeri a sovrapprezzo, gestire tutto da app o ricevere supporto via chat con un operatore vero, se ti serve una mano. E ovviamente, nessun vincolo, nessuna penale, nessun “segreto” nei dettagli.

In più, la copertura è quella del 99,8% del territorio nazionale, con tecnologia 4G e VoLTE, così le chiamate sono in alta definizione e puoi continuare a navigare anche mentre parli al telefono. Insomma, se cercavi un’offerta semplice, trasparente e senza il solito marketing confusionario, EVO 200 è davvero una proposta solida. Non ti riempie la casella mail con promesse miracolose, ma fa il suo lavoro. E lo fa bene.

Ricorda che hai tempo fino al 19 maggio per attivarla, poi torna tutto alla normalità.