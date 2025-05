Google Messaggi, ecco come liberare spazio più velocemente con il nuovo aggiornamento

Google Messaggi sta riportando pian piano un nuovo aggiornamento che migliorerà ancora una volta l’esperienza degli utenti all’interno dell’applicazione. Si tratta di un modo per evitare che la memoria venga congestionata ed è per questo che sarà più semplice cancellare tutti i video mandati tramite RCS. A qualcuno potrebbe sembrare una novità non troppo importante, ma in realtà andrà a risolvere un problema segnalato da più persone in quanto i video sono quei file che occupano il maggior spazio sul dispositivo.

Come funziona il nuovo pulsante per eliminare video

Nella versione beta di Google Messaggi (v20250507_02_RC00), è comparso un nuovo pulsante accanto ai video inviati. Al posto della classica icona di inoltro (le due frecce), ora c’è un’icona a forma di cestino. Un tocco su questa icona e appare subito un pop-up di conferma: “Vuoi eliminare questo video? L’operazione non può essere annullata”. In pratica, basta un secondo per liberare spazio.

Rispetto al metodo usato di consueto, questo sistema è molto più veloce siccome c’è un pulsante totalmente nuovo che rende il procedimento più immediato ed intuitivo.

Perché questa novità potrebbe fare la differenza

Questo aggiornamento fa parte di un più ampio tentativo di Google di migliorare l’app Messaggi e renderla più competitiva rispetto a WhatsApp e Telegram. Di recente, infatti, sono state introdotte altre funzionalità come:

Visualizzazione orizzontale migliorata per i media ricevuti;

Supporto ai file PDF direttamente nella chat;

Possibilità di posticipare le notifiche , per non perdere i messaggi importanti;

Condivisione della posizione in tempo reale, utile per gli incontri.

Tutte funzioni che, nel loro insieme, puntano a far diventare Google Messaggi una scelta più completa e versatile per la comunicazione quotidiana. Al momento, il nuovo pulsante per eliminare i video è visibile solo nella versione beta, ma se i test andranno bene potrebbe arrivare presto per tutti.