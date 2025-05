Pixel 6a: la batteria diventa un incubo

Un altro capitolo critico si aggiunge alla serie di problemi che da tempo affliggono i dispositivi della linea Pixel “A” di Google. I possessori di Pixel 6a hanno recentemente sollevato preoccupazioni riguardo a pericolosi episodi di combustione spontanea della batteria. Le testimonianze arrivano da vari utenti che hanno trovato il loro dispositivo danneggiato in maniera irreparabile, con il vetro rotto e il pannello visibilmente bruciato. La causa? Il surriscaldamento della batteria. Nonostante le segnalazioni siano ancora limitate, l’incidente riaccende la discussione su una problematica ormai ricorrente per questa serie.

Pixel 6a e altri dispositivi: un problema cronico con la batteria

Secondo uno degli utenti di Reddit, l’incidente si è verificato durante la notte, mentre il dispositivo era in carica. Al risveglio, l’autore del post ha trovato il Pixel 6a con danni evidenti, tra cui il vetro distrutto e segni di calore eccessivo. Nonostante il caricatore utilizzato fosse di terze parti, questo era stato impiegato senza alcun problema per oltre un anno. Già nel dicembre 2024 un altro episodio simile aveva attirato l’attenzione, questa volta con il dispositivo ridotto a un ammasso di rottami, parzialmente carbonizzato. Le cause, a quanto pare, sarebbero legate a un’errata gestione del calore, aggravata dalla cover spessa e non adatta a disperdere il calore in eccesso.

Questi incidenti non sono un caso isolato. La serie “A” dei Pixel ha avuto diverse problematiche legate alla batteria. A partire dal celebre “aggiornamento della morte” che ha afflitto il Pixel4a. Anche il più recente Pixel7a ha mostrato segni di rigonfiamento della batteria. Al punto che Google ha dovuto offrire una sostituzione gratuita. Il problema sembra esserci anche con il nuovo Pixel 9°. Questo ha subito ritardi nel lancio. Inizialmente sono stati definiti come “problemi con la qualità dei componenti”. Ma da poco, il noto youtuber Zack Nelson di JerryRigEverything, ha sollevato dubbi sulla sostenibilità a lungo termine della batteria di questo modello. Soprattutto ha posto l’attenzione sull’uso di troppo adesivo per fissare la batteria alla scocca. Un dettaglio che complica la riparabilità del dispositivo.

Per evitare problemi con la batteria del Pixel 6a, gli esperti consigliano di utilizzare caricatori originali Google. Oppure di evitare l’uso di cover troppo spesse. Queste infatti possono ostacolare la dispersione del calore. Al momento, Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.