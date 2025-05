MSI: tra laptop e serie Claw al Computex 2025

MSI arriva al Computex 2025 nel Taipei Nangang Exhibition Center. L’obiettivo dell’azienda è ridefinire il concetto stesso di informatica e gaming. In uno spazio espositivo che mescola eleganza e dinamicità, MSI propone una carrellata di soluzioni in cui estetica e tecnologia si fondono in un’unica sinergia. Anche se non sono ancora noti i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità in Italia, è lecito attendersi maggiori informazioni in arrivo a breve.

MSI: ecco le novità in arrivo sul mercato

Un punto forte dell’esposizione è senza dubbio la linea Prestige. Quest’ultima è caratterizzata da tre versioni di grande interesse. La Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition nasce da un’intesa con la storica casa giapponese Okadaya, celebre per le sue pregiate lacche di Yamanaka. Il risultato è un notebook impreziosito da una decorazione ispirata all’iconica xilografia “La grande onda di Kanagawa” di Katsushika Hokusai. Ovvero superfici dalle tinte piatte e vibranti, contorni precisi, e un concentrato di tradizione che si sposa con l’avanguardia dei processori di ultima generazione. Tale modello ha conquistato il Computex Best Choice Award, suggellando il successo di una collaborazione che unisce antico e moderno in modo straordinario.

Accanto a tale edizione esclusiva, MSI presenta due creazioni nate dalla rinnovata partnership con Mercedes-AMG Motorsport. Si tratta dello Stealth A16 AI+ e il Prestige 16 AI+. Entrambi incarnano lo spirito delle due case. Il modello Stealth A16 AI+ si distingue per la presenza dei processori Intel e AMD con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50. Il secondo modello, il Prestige 16 AI+ presenta CPU Intel con un pannello OLED 4K. Sono disponibili bundle di accessori. Tra cui custodia, mouse e mousepad.

Anche il comparto gaming portatile si arricchisce di novità importanti. Il Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, già premiato nella categoria Gaming & Entertainment ai Best Choice Awards, si propone come la sintesi perfetta tra performance e stile. Con un’estetica ispirata ai miti nordici. Gli altri riconoscimenti della manifestazione sono andati al Claw 8 AI+ e, nuovamente, alla Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition. Protagonisti della sezione Computer & System.

Novità per la serie Claw

Allo stesso tempo, MSI amplia la gamma Claw con due nuove proposte. Si tratta dei Claw A8 e Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. Il primo è un dispositivo handheld con display FHD+ da 8 pollici a 120 Hz. Alimentato dal processore AMD Ryzen Z2 Extreme e memoria LPDDR5-800. A ciò si aggiunge un’ampia gamma di porte per ogni esigenza di connettività. La Polar Tempest Edition, basata sull’Intel Core Ultra 7 258V, vanta un SSD da 1 TB (espandibile fino a 2 TB) e una finitura bianca con rivestimento UV. Entrambi i modelli saranno disponibili in più varianti cromatiche, per offrire agli appassionati un ulteriore grado di personalizzazione.

Infine, guardando al futuro, MSI annuncia l’imminente lancio della collezione Artisan. Si tratta di un progetto che proseguirà l’esplorazione della commistione tra tecniche artigianali secolari e soluzioni hi-tech. Dopo il riscontro entusiastico dello scorso anno, tale nuova linea promette di spingere ancora più in là i confini dell’innovazione.