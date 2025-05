Meizu amplia la gamma dei suoi dispositivi: ecco le novità

Meizu torna alla ribalta nel mercato tecnologico con una nuova generazione di prodotti. Quest’ultimi spaziano dagli smartphone ai dispositivi indossabili. Segnando così un deciso passo avanti nella strategia “All in AI”. Dopo aver svelato alcune anticipazioni durante il Mobile World Congress a marzo, l’azienda lancia ufficialmente la sua nuova lineup. Quest’ultima sarà composta da modelli per tutte le fasce di prezzo. Confermando la volontà di offrire un ecosistema digitale integrato, innovativo e incentrato sull’intelligenza artificiale.

Meizu: ecco i dispositivi in arrivo sul mercato

Tra le novità troviamo gli smartphone Mblu 22 e Mblu 22 Pro. Il primo modello monta un ampio display da 6,79 pollici con risoluzione HD+. Ed anche refresh rate a 90 Hz. Il dispositivo presenta un processore Unisoc e una batteria da 5.000 mAh. Il comparto fotografico si presenta con una fotocamera posteriore da 13 MP. Mentre quella frontale è da 5MP. La versione Pro, pur mantenendo lo stesso formato dello schermo, offre una qualità visiva superiore. Ciò grazie alla risoluzione Full HD+ e al refresh rate a 120 Hz. Al centro del dispositivo c’è un processore MediaTek Helio G81. Il salto di qualità si riflette anche nella fotocamera principale, che arriva a 50 MP.

La nuova serie Note 22 si posiziona su una fascia superiore. Il modello base è dotato di uno schermo da 6,78 pollici, una fotocamera principale da 108 MP e una batteria da 5.000 mAh. La variante dotata di connettività 5G introduce una batteria ancora più elevata da 6.600 mAh. A cui si aggiunge una fotocamera da 50 MP. Ancora più avanzato è il Note 22 Pro 5G, che si affida al processore Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm. Abbinato a una batteria da 6.200 mAh e allo stesso ampio display da 6,78 pollici.

Accanto agli smartphone, Meizu amplia il proprio catalogo con due nuovi dispositivi indossabili. Tra quest’ultimi ci sono gli occhiali StarV View, dedicati alla realtà aumentata. Tali dispositivi offrono un’esperienza visiva ad alta definizione grazie a un display con refresh rate a 120 Hz e densità di 85 mm/LP. A cui si aggiunge regolazione della luminosità su dieci livelli e correzione diottrica personalizzabile fino a 600 gradi. Lo StarV Ring2, invece, è un anello smart resistente all’acqua grazie alla certificazione IP68. È pensato per il monitoraggio della salute quotidiana e basato sul sistema operativo Flyme.

Per quanto riguarda la disponibilità, Meizu ha confermato che tali dispositivi verranno inizialmente lanciati in mercati selezionati, tra cui la Spagna. Per poi essere progressivamente distribuiti anche nel resto d’Europa. Il posizionamento dei prezzi è competitivo, rendendo l’offerta accessibile a un vasto pubblico e segnando un ritorno in grande stile per il marchio nel panorama tecnologico internazionale.