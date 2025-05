Nothing Phone (3), finalmente la data di lancio è ufficiale: ecco quando arriva

Dopo settimane di teaser criptici, Nothing ha finalmente rotto il silenzio: il nuovo Phone (3) sarà presentato a luglio 2025. La conferma arriva da un video ufficiale che mostra un “3” in stile dot-matrix, perfettamente in linea con l’estetica distintiva di Nothing OS.

Fino a oggi, l’azienda fondata da Carl Pei si è mantenuta nel segmento mid-range, preferendo soluzioni equilibrate a processori di fascia premium. Ma con Phone (3), l’approccio cambia radicalmente: secondo le indiscrezioni, il nuovo dispositivo sarà alimentato da un chip Snapdragon 8 Elite, segnando l’ingresso ufficiale del brand nella fascia alta del mercato.

Nuovo comparto fotografico e batteria maggiorata

Le novità non si fermano al processore. Il comparto fotografico sarà completamente riprogettato, con un nuovo sensore principale e, con ogni probabilità, anche un modulo periscopico per lo zoom ottico. Anche la batteria dovrebbe fare un salto importante, superando la soglia dei 5.000 mAh, anche se il dato preciso non è ancora stato confermato.

Tutte queste migliorie avranno un effetto diretto sul prezzo. Pei ha già anticipato che il Phone (3) costerà di più rispetto al modello precedente. Si parla di circa 800 sterline o 800 dollari, un netto incremento rispetto ai 580£ / 600$ del Phone (2). Una cifra che posiziona il nuovo dispositivo in diretta concorrenza con iPhone 16 e Galaxy S25.

Design trasparente, ma con nuovi dettagli

Anche se il design trasparente rimarrà un tratto distintivo della serie, ci si aspetta rifiniture più curate, materiali più pregiati e una user experience più fluida, in linea con l’aumento di posizionamento. Resta da capire se Nothing riuscirà a colmare una delle sue maggiori debolezze: la disponibilità limitata, soprattutto sul mercato statunitense.

Con il lancio previsto tra poche settimane, è probabile che la strategia promozionale dell’azienda entri presto nel vivo, tra nuovi dettagli tecnici, immagini ufficiali e campagne teaser. Il Phone (3) ha tutte le carte in regola per diventare il primo vero flagship targato Nothing.