Apple: cosa c’è che non va con iPadOS 17.7.7?

Apple ha rilasciato l’aggiornamento iPadOS 17.7.7. Quest’ultimo arriva contemporaneamente al più recente iPadOS 18.5. Si tratta di un evidente segnale sulle intenzioni di Cupertino. L’azienda non abbandona i suoi prodotti “storici”. Infatti, anche se non può supportare tutte le nuove funzionalità introdotte negli iPad di ultima generazione, Apple è solita rilasciare patch di sicurezza e correzioni di bug per i modelli più datati. Garantendo così la massima protezione possibile. Eppure, sembra che con il recente aggiornamento non abbia risposto a tale esigenza.

Apple: intoppi riscontrati con l’aggiornamento iPadOS 17.7.7

Dopo il rilascio, su forum e social network sono arrivate diverse segnalazioni. Gli utenti hanno segnalato la presenza di un difetto. Ogni volta che provano ad aprire un’app, si trovano di fronte alla schermata di login. Ovvero come se avessero appena installato il programma. Il fenomeno non risparmia nessuna tipologia di software. Sono compresi applicazioni per la produttività, servizi di streaming, client di posta e persino i giochi.

Dopo aver analizzato le lamentele, Apple ha ammesso l’esistenza del problema. Subito dopo ha deciso di interrompere la firma digitale dell’aggiornamento. Ciò significa che, almeno fino alla distribuzione della nuova versione correttiva, non sarà possibile scaricare e installare l’aggiornamento via OTA. Una scelta drastica, ma necessaria per evitare che altri utenti incorrano nei medesimi disagi.

Chi ha già applicato l’aggiornamento e si trova bloccato a dover reinserire credenziali a ogni apertura di un’app, al momento non dispone di soluzioni efficaci. Le workaround suggerite nelle community si sono rivelate inutili. Persino i tentativi più drastici, come il ripristino totale delle impostazioni o il reset completo alle condizioni di fabbrica seguito dalla configurazione come nuovo dispositivo (senza riprendere alcun backup), non hanno attenuato il difetto. Ciò significa che l’unica opzione disponibile è attendere il rilascio di un nuovo update da parte di Apple. L’azienda al momento non ha fornito dettagli sui tempi di rilascio né sul contenuto esatto della patch correttiva, ma è lecito aspettarsi che la prossima versione di iPadOS, probabilmente numerata 17.7.8, includa una fix dedicata a tale malfunzionamento.