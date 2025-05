Google Calendar si prepara al redesign Material 3 Expressive

Google Calendar è pronto per un restyling che segue le linee guida del Material 3 Expressive. La nuova filosofia di design che sta rivoluzionando l’interfaccia di molte app Google. I primi accenni sono già stati visti su dispositivi come i Pixel Watch. Ma adesso anche questa app utilizzata da milioni di utenti su dispositivi Android e nella gamma Pixel, sta per ricevere l’importante l’aggiornamento. Questo cambierà l’aspetto e l’esperienza utente.

Le prime modifiche dell’interfaccia Google: cosa cambia con Material 3 Expressive

Ad oggi l’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Eppure alcuni insider hanno già svelato i primi dettagli delle modifiche in arrivo. Questo grazie a una versione di Google Calendar rilasciata nei giorni scorsi.

A livello visivo, la vista “Mese” sarà la prima a subire un cambiamento. Si avrà una maggiore separazione tra il calendario e i bordi dello schermo. Le tessere che rappresentano i giorni del mese avranno angoli arrotondati. Un dettaglio che porta un aspetto più moderno e pulito.

Un altro cambiamento decisivo riguarda la visualizzazione dei giorni della settimana. Questi non saranno più mostrati solo con la lettera iniziale. Ma con le prime tre lettere del giorno (ad esempio “Lun” per lunedì). Inoltre, nella vista “Programma”, il pulsante che indica il mese selezionato avrà una nuova forma a pillola ovale, un altro elemento distintivo del nuovo design. Il font utilizzato per i giorni con eventi programmati cambierà, con l’introduzione di Google Sans Flex, rendendo il testo più leggibile e moderno.

Infine, l’interazione con il Floating Action Button (FAB) – il pulsante per aggiungere nuovi eventi – sarà rinnovata. Il menu che appare quando si tocca il FAB avrà un design completamente nuovo, con voci come “Compleanno” inserite all’interno di pillole ovali, per un effetto visivo più armonioso.

Per aggiornare o scaricare l’app di Google Calendar, basta andare sul Google Play Store e cercare l’app. Se già installata, sarà possibile procedere con l’aggiornamento. Per chi preferisce, l’app è anche disponibile nella versione web su calendar.google.com.