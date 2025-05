Plastica, non sempre il riciclo è come ci viene presentato

Uno dei materiali più inquinanti e allo stesso tempo più utilizzato nel mondo è la plastica, per cui viene riciclato per poter essere riutilizzato e non disperso per l’ ambiente. Infatti molte aziende utilizzano metodi di riciclo innovativi per ottimizzare la produzione e riutilizzare il più possibile la plastica prodotta. Se così non fosse, ci sarebbero moltissime tonnellate di rifiuti sparsi per l’ ambiente, più di quanti ce ne sono già adesso. Per questo è molto importante riciclare in modo corretto le varie tipologie di plastiche in relazione alla loro composizione.

Un metodo importante su cui si basano una parte di industrie è il riciclaggio avanzato per risolvere la grave crisi climatica che stiamo vivendo. Però secondo un rapporto fornito dal Center for Climate Integrity, questo processo avrebbe come obiettivo il marketing da parte delle aziende. Infatti non si tratterebbe di un atto pratico, ma solamente di promesse che poi non vengono mantenute. Proprio per questo motivo ci sono delle indagini in corso per chiarire se effettivamente si tratta davvero di una strategia di marketing.

Plastica, in cosa consiste il riciclo avanzato?

Il riciclo avanzato raccoglie un insieme di tecniche utili a scomporre la plastica nelle sue molecole di base in modo da riutilizzare al meglio questo materiale. Secondo il rapporto del CCI, queste tecniche risalgono agli anni 50′ e 70′ e anche all’ ora non erano state impiegate del tutto. Anche oggi le aziende continuano a promuovere delle tecnologie che sanno perfettamente di non poterle applicare sul campo. Questo perché si tratta di una strategia che mira ad pubblicizzare le aziende in modo da farle risaltare all’ interno di tante altre. Per cui anche a costo di fare delle affermazioni utili all’ ambiente, in realtà sono solamente delle false promesse. I problemi del riciclaggio avanzato riguardano anche delle criticità tra cui il consumo eccessivo di energia e il rilascio di sostanze dannose per l’ ambiente.

Di fronte a queste considerazioni le aziende sono molto convinte sul riciclo avanzato anche se ci sono moltissime prove che attestano di questioni ambientali da tenere in considerazione.