Le nuove icone di Google Maps anche su Android Auto e CarPlay

Google Maps ha da poco lanciato una funzione che aggiunge un tocco di personalità alla navigazione. Sia su smartphone che su Android Auto o Apple CarPlay. Si tratta di nuovi modellini 3D di veicoli. L’utente può scegliere anche se personalizzarne il colore. Le opzioni disponibili sono piuttosto semplici. Ma consentono una maggiore rappresentazione del proprio veicolo rispetto alle icone precedenti. Tra le opzioni, ci sono cinque tipi di carrozzeria. Questi sono: auto sportiva, SUV, pick-up, berlina e citycar. Ci sono anche otto colori per scegliere il look che più si avvicina alla propria auto. Purtroppo i modelli sono generici e non rappresentano macchine specifiche in commercio. Tuttavia questa novità consente agli utenti di sentirsi un po’ più vicini alla propria macchina rispetto alle vecchie icone come la classica freccia blu o la tre volumi rossa.

Come cambiare l’icona del veicolo su Google Maps

Inizialmente disponibili solo sul display dello smartphone, le nuove icone dei veicoli sono ora visibili anche sulle unità di Android Auto e CarPlay. Questa funzione ha iniziato a diffondersi nei giorni scorsi. E le prime segnalazioni sono emerse su Reddit. Ad oggi non è ancora chiaro quando Google abbia aggiunto questa novità ma soprattutto come lo abbia fatto. Tuttavia sembra che la modifica riguarda principalmente Google Maps, piuttosto che un aggiornamento di Android Auto.

La procedura per personalizzare l’icona del proprio veicolo è molto semplice. Per prima cosa, basta aprire l’app Maps sul proprio smartphone. Poi impostare una destinazione qualsiasi. Una volta aggiunto il percorso, il mezzo di trasporto selezionato deve essere l’auto. Nella schermata delle indicazioni, in alto a destra, si trova l’icona delle impostazioni. Cliccando su questa, si apre un menu da cui si può scegliere l’icona del veicolo durante la navigazione. Dopo aver selezionato il modello e il colore preferito, le modifiche saranno salvate automaticamente. Se vi interessa visualizzare la nuova icona sul display del vostro veicolo tramite Android Auto o CarPlay, dovrete solo aspettare che Google completi il rollout di questa funzionalità.