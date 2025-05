Meizu Note 16, arriva la nuova serie top di Meizu

Il produttore tech Meizu continua il suo ritorno nel settore degli smartphone con due nuovi dispositivi. L’azienda ha infatti da poco presentato per il mercato cinese due nuovi smartphone appartenenti alla fascia medio-alta del mercato, ovvero i nuovi Meizu Note 16 e Meizu Note 16 Pro. Entrambi si caratterizzano per un design molto curato e per la presenza di grandi batterie.

Meizu annuncia ufficialmente in Cina i nuovi Meizu Note 16 e Meizu Note 16 Pro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Meizu ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese due nuovi smartphone appartenenti alla fascia medio-alta del mercato. Il primo di questi è il nuovo Meizu Note 16. Quest’ultimo presenta sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.78 pollici. La risoluzione è pari al FullHD+ e la frequenza di aggiornamento è pari a 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale troviamo a bordo il soc Unisoc T8200 con fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. La batteria qui ha una grande capienza di 6600 mah con supporto alla ricarica rapida da 40W. Il fratello maggiore presentato dall’azienda è il nuovo Meizu Note 16 Pro. Quest’ultimo vanta sempre la presenza di un display con tecnologia AMOLED. In questo caso la diagonale è sempre pari a 6.78 pollici ma la frequenza di aggiornamento arriva addirittura a 144Hz.

Questo smartphone affida poi le sue performance ad un altro processore. Si tratta del soc Snapdragon 7s Gen 3 con tagli di memoria che arrivano a ben 16 GB di RAM. Anche qui la batteria è piuttosto capiente, dato che arriva a 6200 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza della certificazione di impermeabilità e resistenza IP68/IP69.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, i nuovi smartphone di punta dell’azienda Meizu saranno disponibili all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 99 euro per Meizu Note 16 e di circa 185 euro per Meizu Note 16 Pro.