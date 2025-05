Fastweb batte Iliad: 3 offerte fino a 300GB con il 5G sono disponibili

Fastweb ha presentato tre nuove offerte mobili che combinano tanti giga, chiarezza dei costi e una delle reti più veloci d’Italia, come confermato dai test di Ookla. Le nuove tariffe, chiamate Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, offrono opzioni per ogni esigenza, mantenendo sempre un prezzo fisso e nessun costo nascosto.

Fastweb Mobile: 150 GB a 8,95€ al mese

La prima opzione, Fastweb Mobile, è pensata per chi cerca un piano ricco di dati ma a un costo contenuto. Al prezzo di 8,95€ al mese, offre 150 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS. È una soluzione perfetta per chi naviga spesso ma vuole mantenere bassi i costi.

Mobile Full: 200 GB in 5G a 10,95€ al mese

Per chi desidera sfruttare la velocità del 5G, c’è Mobile Full, disponibile a 10,95€ al mese. Questa offerta garantisce 200 GB di dati, sempre con minuti illimitati e 100 SMS. È la scelta ideale per chi usa spesso il proprio smartphone per streaming, social e altre attività che richiedono una connessione rapida.

Mobile Maxi: 300 GB e servizi extra a 12,95€ al mese

Per chi cerca il massimo, Fastweb propone Mobile Maxi, che al costo di 12,95€ al mese offre 300 GB di dati, sempre con minuti illimitati e 100 SMS. Inoltre, include due vantaggi extra: Fastweb Protect, per la sicurezza online, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, pensata per chi ha animali domestici.

Attivazione semplice e senza costi nascosti

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online in pochi minuti, scegliendo tra la classica SIM fisica con spedizione gratuita o la più moderna eSIM virtuale, che consente di iniziare subito a navigare. L’attivazione è veloce e può essere completata anche tramite SPID, carta d’identità elettronica o video identificazione.

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, e le tariffe non prevedono costi nascosti o vincoli. Con queste tre opzioni, Fastweb punta a offrire trasparenza, velocità e soluzioni personalizzabili, confermandosi come uno degli operatori più affidabili sul mercato.