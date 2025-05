TP-Link: nuove accuse di spionaggio

La situazione tra Stati Uniti e Cina risulta ancora piuttosto complicata. A tal proposito, è emblematico quanto sta accadendo con TP-Link. L’azienda nota per i suoi dispositivi di rete è al centro di diverse accuse. Alcuni senatori repubblicani statunitensi hanno sollevato preoccupazioni di sicurezza. Inoltre, hanno chiesto al governo di intervenire per limitare, o addirittura vietare, la presenza dell’azienda negli USA. Ad innescare la polemica è stata una lettera inviata al Segretario del Commercio Howard Lutnick, firmata da dodici senatori del Partito Repubblicano. Nella missiva, i politici descrivono TP-Link come un pericolo per la sicurezza nazionale. In particolare, vengono denunciati presunti legami con il Partito Comunista Cinese. Insieme a strategie di prezzo aggressive che, secondo loro, distorcerebbero la concorrenza nel settore.

TP-Link: su cosa si fondano le accuse

Il timore più esplicito è che i dispositivi prodotti dall’azienda possano diventare strumenti nelle mani di hacker sostenuti da Pechino. Secondo i senatori, i router TP-Link potrebbero essere utilizzati per penetrare reti domestiche o aziendali. Favorendo così attività di spionaggio o cyberattacchi mirati a infrastrutture critiche. L’attenzione è focalizzata soprattutto sulla politica dei prezzi bassi. Quest’ultima viene finalizzata ad acquisire una fetta dominante del mercato statunitense. Alcuni dati citati parlano di una quota pari al 60%. TP-Link ha contestato suddetta cifra, sostenendo di detenere circa il 35%. Nonostante la gravità delle accuse, la lettera non presenta prove specifiche che confermino il coinvolgimento dell’azienda.

Inoltre, TP-Link ha negato qualsiasi affiliazione con il governo cinese. Sottolineando la propria indipendenza e la natura internazionale del proprio operato. TP-Link si difende anche dalle insinuazioni circa eventuali falle di sicurezza nei suoi prodotti. L’azienda, infatti, ha ricordato che i cyberattacchi colpiscono indistintamente dispositivi di molti produttori. A suo avviso, l’intera vicenda sarebbe frutto di una manovra politica e commerciale per eliminare un competitor scomodo. La questione, al momento, resta aperta. Non resta che attendere per scoprire i risvolti che prenderà tale situazione.