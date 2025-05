Fastweb: i vantaggi offerti per i nuovi utenti

Fastweb continua a distinguersi nel settore competitivo delle telecomunicazioni. Ciò grazie ad offerte mobili pensate per soddisfare le necessità di clienti sempre più attenti e selettivi. La nuova gamma di offerte è stata ideata per offrire un equilibrio tra convenienza, flessibilità e abbondanza. Puntando a garantire la massima libertà agli utenti. Le proposte includono la possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM. Senza alcun vincolo contrattuale e con un processo di attivazione snello e completamente digitale.

Fastweb: le opzioni disponibili per i nuovi utenti

Tutte le soluzioni mobili offerte comprendono minuti illimitati e 100 SMS ogni mese. Assicurando così una comunicazione senza interruzioni. L’attivazione della SIM è semplice e può essere effettuata online. Per farlo, basta utilizzare lo SPID o la carta d’identità elettronica. Per chi preferisce un’interazione diretta, è anche disponibile un servizio di videochiamata con un operatore per il riconoscimento dell’utente. Tutte le offerte Fastweb prevedono un costo iniziale di attivazione di 10€. Mentre la spedizione della SIM fisica è completamente gratuita.

Tra le proposte più interessanti c’è Fastweb Mobile. L’offerta è pensata per chi desidera un buon compromesso tra costo e prestazioni. Con un canone mensile di 8,95€, l’utente ha a disposizione 150 GB di traffico dati. Oltre alle chiamate illimitate e ai 100 SMS inclusi. Per chi necessita di ancora più giga, Fastweb propone Mobile Full, al costo di 10,95€ mensili. Con tale tariffa, il traffico dati sale a 200 GB, con l’aggiunta della velocità del 5G. Mantenendo invariate le condizioni relative a minuti e SMS.

Infine, l’offerta più generosa è Mobile Maxi. Al prezzo di 12,95€ mensili, include ben 300 GB, sempre in 5G. Accompagnati da minuti illimitati e 100 SMS. Ma non è tutto. Tale opzione prevede anche l’accesso a due servizi extra. Il primo è Fastweb Protect, una soluzione pensata per navigare in tutta sicurezza. Mentre il secondo è l’Assicurazione Assistenza Pet in collaborazione con Quixa, utile per chi vuole tutelare la salute del proprio animale domestico.