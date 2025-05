Energia estrema: la sfida nucleare compatta di Zeno Power

Immagina di dover alimentare una base sul fondo dell’oceano. O una stazione nell’Artico, in pieno inverno. O, ancora più in là, una missione lunare privata. Dove non arrivano i cavi, i pannelli solari non bastano e tutto deve funzionare, sempre. Ecco: Zeno Power vuole essere la risposta a tutto questo.

Zeno Power accelera sul futuro dell’energia

La startup americana, fondata nel 2018, ha appena raccolto 50 milioni di dollari nella sua fase di finanziamento Series B. Non per fare l’ennesima app o il nuovo gadget smart, ma per qualcosa di molto più ambizioso: batterie nucleari, da usare in posti dove la parola “energia” oggi suona quasi come una battuta.

A guidare l’investimento è stata Hanaco Ventures, affiancata da nomi specializzati in spazio e difesa. E sì, Zeno Power ha già collaborazioni attive con NASA, il Dipartimento della Difesa e società spaziali come iSpace-US. Ma l’obiettivo non è restare confinati tra sonde e razzi: vogliono portare questa tecnologia anche sulla Terra. Una terra estrema, certo, ma reale.

Come funzionano queste batterie? Si chiamano RPS (Radioisotope Power Systems): usano il calore prodotto dal decadimento radioattivo – di solito di isotopi come Stronzio-90 – per generare elettricità. Non ci sono reattori, né parti in movimento. Solo affidabilità, lunga durata e la capacità di lavorare dove nient’altro ce la fa.

Zeno punta a consegnare le prime batterie commerciali entro il 2027, con dimostrazioni già previste per il 2026. Nel frattempo, sta espandendo il team e rafforzando la produzione. Anche perché, in un mondo sempre più “connesso”, avere energia affidabile ovunque sta diventando una questione strategica.

Il CEO Tyler Bernstein lo dice chiaro: fondali marini, calotte polari e superficie lunare non sono più margini della mappa. Sono nuove zone d’interesse globale. E chi riuscirà ad alimentarle, avrà in mano una delle chiavi del gioco.

Insomma, energia nucleare portatile, sicura e senza reazioni a catena, pensata per un futuro dove “estremo” non significa più “impossibile”. E Zeno Power vuole essere il primo a scrivere questa nuova storia.