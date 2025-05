Google lancia l’app NotebookLM per Android: ecco l’AI per tutti

Google ha finalmente rilasciato l’app NotebookLM per Android, mettendo fine al periodo in cui questo strumento di scrittura assistita dall’intelligenza artificiale era disponibile solo tramite interfaccia web. L’app è già disponibile su Google Play Store, permettendo agli utenti di accedere alle funzioni avanzate di NotebookLM direttamente dal proprio smartphone.

Da sperimentazione a soluzione completa

NotebookLM è nato nel 2023 come un progetto sperimentale, inizialmente riservato a sviluppatori e utenti tecnicamente preparati. Con il tempo, però, le sue funzionalità hanno conquistato un pubblico più ampio. L’app permette di prendere note, creare sommari automatici e persino trasformare lunghi testi in podcast audio, grazie alla funzione Audio Overviews, tutto senza bisogno di una connessione internet attiva.

Il successo di NotebookLM è legato alla sua capacità di semplificare la gestione delle informazioni. Le note virtualicreate su NotebookLM possono essere organizzate e sincronizzate, offrendo agli utenti un modo efficace per tenere traccia di appunti, riassunti e idee. Inoltre, l’app si adatta automaticamente alle impostazioni di modalità chiara o scura del dispositivo, garantendo un’esperienza visiva sempre piacevole.

Compatibilità e primi problemi

Nonostante il lancio positivo, alcuni utenti hanno segnalato problemi di compatibilità. Su un Google Pixel 9 Pro l’app funziona senza intoppi, ma un Xiaomi 15 Ultra ha restituito un errore di compatibilità. Questo tipo di problema è comune nei primi giorni di distribuzione di una nuova app e dovrebbe risolversi a breve. Per chiunque incontri difficoltà nel download, Google consiglia di riprovare dopo qualche ora o di scaricare l’app tramite APKMirror.

Disponibilità anche su iOS in arrivo

Per ora, NotebookLM è disponibile solo su Android, ma Google ha confermato che una versione per iOS è già in fase di sviluppo. Gli utenti Apple dovranno quindi pazientare ancora un po’ prima di poter accedere alle funzionalità dell’app.

Google prosegue così nel suo percorso di espansione delle applicazioni AI, con NotebookLM che si affianca a soluzioni come Gemini per l’assistenza testuale e SecLM per la sicurezza informatica.