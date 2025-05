iPhone 17 Air: arriva la brutta notizia sulla batteria

Il 2025 come ben sappiamo sarà l’anno di iPhone 17, non è tutto però, sarei infatti il primo anno dopo un triennio in cui assisteremo ad un cambiamento dal punto di vista del design di un modello di iPhone, stiamo parlando ovviamente del nuovo iPhone super sottile che esordirà insieme alla gamma principale sotto il nome di iPhone 17 Air, quest’ultimo dovrebbe vantare uno spessore di appena 5,6 mm con un peso di addirittura 145 g, un cambiamento di design davvero aggressivo e accattivante sul quale Apple pare stia puntando in modo deciso dopo aver abbandonato in via definitiva iPhone plus.

Brutta notizia sulla batteria

Ovviamente un design così sottile ha aperto immediatamente a numerosi dibattiti in merito alle rinunce che tutto ciò comporta, per abbassare lo spessore infatti Apple è stato obbligata a limitare il comparto fotografico ad una singola fotocamera e soprattutto a limitare le dimensioni della batteria, questi ultimi due elementi infatti sono quelli che maggiormente concorrono ad aumentare lo spessore dei dispositivi mobili, ovviamente se la rinuncia in merito alla fotocamera rappresenta un concetto decisamente relativo, quella riguardante la batteria va a toccare un dettaglio essenziale all’interno di questi dispositivi, la cui autonomia rappresenta un punto chiave dell’esperienza d’uso.

A quanto pare la capacità delle batterie di iPhone 17 Air sarà decisamente ridotta, recente voci di corridoio che provengono dalle fonti di approvvigionamento di Apple, parlano addirittura di una capacità della batteria pari a 2800 mAh, dunque, largamente al di sotto della media degli smartphone in circolazione e anche al di sotto della capacità presente nella controparte Galaxy S25 Edge.

Si tratterebbe, se confermate, di una notizia ovviamente molto negativa dal momento che è rappresenterebbe una grande limitazione per un dispositivo che comunque si disporrà in una fascia di prezzo decisamente elevata, come se non bastasse tutto ciò vanificherebbe anche la recente speranza in merito il possibile arrivo sul mercato con batterie basate sulla nuova tecnologia al silicio carbonio, ovviamente trattandosi di voci di corridoio non è detto che ciò si traduca in realtà è la cosa migliore da fare è attendere ulteriori notizie magari in via ufficiale direttamente da Apple.