Asus Vivobook 15 è un best buy a questo prezzo su Amazon

Avete davvero poco tempo a disposizione per approfittare di uno dei migliori sconti di sempre su Amazon, arriva la promozione migliore del momento, con la possibilità di mettere le mani direttamente su Asus Vivobook 15, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dalla qualità costruttiva, tratto distintivo dell’azienda.

Il dispositivo in questione offre un display da 15,6 pollici di diagonale, con trattamento anti-riflesso, così da poterlo utilizzare liberamente praticamente dovunque vogliate, senza riflessi o difficoltà di alcun tipo, anche se va detto, purtroppo, che il refresh rate è a 60Hz. Sotto il cofano trova posto un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, precisamente il modello i7-1355U, con alle sue spalle una qualità complessiva molto buona: 16GB di RAM DDR5, ed anche 512GB di memoria interna su SSD. La scheda grafica non è dedicata, trattasi della più classica Intel Iris Xe, fermo restando essere più che valida per utilizzo standardizzato.

Amazon regala uno sconto assurdo su Asus Vivobook 15

L’occasione migliore del momento arriva direttamente su Amazon e coinvolge Asus ViVobook 15, un notebook dal rapporto qualità/prezzo più unico che raro. La spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere equivale esattamente a soli 615,80 euro, godendo appunto anche di garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica. Ordinatelo subito a questo link.

La differenza con altri prodotti in circolazione riguarda sicuramente la sua usabilità in compagnia, avete capito bene, è un prodotto che offre una cerniera flat con rotazione fino a 180 gradi, rendendo decisamente più semplice la condivisione dello schermo con amici e parenti. La tastiera Asus ErgoSense è, infine, molto comoda anche per intense sessioni di digitazione prolungata nel tempo, ma non solo.