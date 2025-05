Qualcomm ed e& insieme per l’AI negli Emirati Arabi Uniti

Qualcomm Technologies, Inc. ed e&, due protagonisti nel panorama tecnologico globale, hanno annunciato una nuova partnership strategica. L’obiettivo della collaborazione è trasformare il panorama digitale degli Emirati Arabi Uniti. Al centro della strategia ci sono tecnologie all’avanguardia. Come il 5G, l’intelligenza artificiale distribuita (AI all’Edge) e soluzioni di connettività avanzata. Tutte pensate per rispondere alle esigenze dei settori pubblici, aziendali e industriali.

Qualcomm ed e&: dettagli sulla nuova collaborazione

La partnership prevede lo sviluppo di una gamma di soluzioni innovative. Quest’ultime sono capaci di rendere più intelligenti e connessi i processi industriali e i servizi pubblici. Tra le iniziative previste spiccano i gateway 5G AI all’Edge, pensati per introdurre capacità di intelligenza artificiale direttamente nelle reti aziendali e industriali. Tali strumenti saranno fondamentali per aumentare l’efficienza, la precisione e la velocità operativa in settori verticali cruciali.

La collaborazione include anche lo sviluppo di soluzioni di mobilità intelligente e sicurezza stradale. Il loro obiettivo è migliorare l’esperienza degli utenti e garantire infrastrutture di trasporto moderne e resilienti. A ciò si aggiungono anche sistemi IoT industriali connessi per ottimizzare i processi nelle aziende. Allo stesso tempo, verranno sviluppati dispositivi Edge AI, come PC e visori XR basati sulle piattaforme Snapdragon. Quest’ultimi saranno dotati di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) capaci di eseguire compiti di AI generativa direttamente sul dispositivo.

Un ulteriore tassello fondamentale sarà il nuovo Qualcomm Engineering Center di Abu Dhabi. Tale struttura fungerà da hub di innovazione per accelerare l’adozione di tali tecnologie in ambiti come energia, logistica, retail, manifattura e smart mobility.

Cristiano Amon, CEO di Qualcomm Incorporated, ha sottolineato l’importanza della collaborazione per il settore tecnologico negli Emirati Arabi Uniti. Anche Hatem Dowidar, CEO di e&, ha evidenziato il potenziale trasformativo dell’accordo. Le due realtà insieme, con la nuova partnership, puntano a costruire un futuro digitale più efficiente, sicuro e intelligente.