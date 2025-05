Gamesir X5 Lite Type-C: nessun limite al gaming con i vostri smartphone o tablet

Nel panorama dei controller da gaming per dispositivi mobili, il Gamesir X5 Lite Type-C si posiziona come una proposta interessante, capace di unire versatilità, qualità costruttiva e un prezzo decisamente competitivo. Pensato per chi cerca un accessorio efficace, semplice da usare e compatibile con la maggior parte degli smartphone e tablet attuali, questo dispositivo si presenta come un alleato ideale per i gamer in mobilità.

In questa recensione analizzeremo nel dettaglio il Gamesir X5 Lite, mettendone in luce pro e contro, a partire dal design fino ad arrivare al comparto software e al rapporto qualità/prezzo.

Design e materiali

Il Gamesir X5 Lite Type-C è disponibile in due colorazioni: la classica versione nera, che è quella da noi testata, e una variante “Wasabi”, dal tono più fresco e distintivo. Le impugnature sono realizzate con una texture incisa al laser, studiata per garantire un grip saldo anche durante le sessioni di gioco più intense. Questo dettaglio fa la differenza in termini di ergonomia, rendendo l’esperienza utente più confortevole e precisa.

Nonostante il peso contenuto di soli 174 grammi, il controller appare solido e ben costruito. Le plastiche impiegate sono di buona qualità e restituiscono una sensazione di robustezza al tatto. È evidente che, pur trattandosi di un prodotto accessibile, Gamesir non ha risparmiato in termini di materiali. L’incisione del logo sulla parte posteriore è un tocco estetico gradevole, che ne esalta il design senza risultare invasivo.

Con dimensioni pari a 196,7 mm × 88,3 mm × 46,2 mm, il controller riesce ad accogliere una vasta gamma di dispositivi. La larghezza supportata varia da un minimo di 105 mm a un massimo di 213 mm, permettendo di connettere agevolmente quasi tutti gli smartphone e tablet in commercio.

Specifiche tecniche

Il Gamesir X5 Lite Type-C è progettato per essere compatibile con dispositivi Android e con gli iPhone dal modello 15 in su, ovvero quelli dotati di porta USB-C. Il connettore USB-C del controller è flessibile, un dettaglio tecnico di rilievo. Questa soluzione evita di danneggiare il connettore durante le operazioni di inserimento o rimozione dello smartphone, una caratteristica tanto semplice quanto efficace e ancora assente su molti altri controller della stessa fascia di prezzo o a volte anche più costosi.

Gli stick analogici sono dotati di tecnologia Hall Effect, una scelta che garantisce maggiore precisione e durabilità rispetto ai tradizionali potenziometri meccanici. I grilletti superiori, i pulsanti e il D-Pad sono invece di tipo a membrana, assicurando una risposta rapida e confortevole durante il gioco. Il controller include anche una funzione Turbo, utile per ottenere una pressione ripetuta automatica nei titoli che lo permettono.

Un altro elemento degno di nota è la porta USB-C posizionata nella parte inferiore del dispositivo. Questa consente di collegare un cavo di ricarica al controller mentre è in uso, evitando così che il dispositivo ospite (smartphone o tablet) si scarichi durante le sessioni più lunghe. In pratica, il controller attinge energia dal dispositivo collegato, ma questa porta secondaria garantisce un’autonomia illimitata, a patto di avere una fonte di alimentazione disponibile.

App GameHub

Uno degli elementi distintivi dell’esperienza offerta dal Gamesir X5 Lite è la compatibilità con due diverse applicazioni. La prima è GameHub, una sorta di centro di controllo per tutti i contenuti videoludici a disposizione dell’utente. Dopo aver collegato il dispositivo, viene chiesto automaticamente se si desidera aprire questa app, a testimonianza dell’integrazione ottimizzata tra hardware e software.

GameHub si articola in diversi menù navigabili attraverso i grilletti LB e RB. La schermata Home mostra i giochi usati più frequentemente, mentre altre sezioni offrono l’accesso diretto a piattaforme come Steam, PlayStation, Xbox Game Pass, GeForce Now e Amazon Luna. È presente anche una sezione dedicata al Play Store per dispositivi Android, che consente di scaricare giochi compatibili direttamente dallo store ufficiale.

L’idea alla base di GameHub è quella di concentrare in un’unica interfaccia tutto ciò che serve per il gaming mobile, fornendo un hub centralizzato da cui partire per ogni tipo di esperienza di gioco. Un approccio intelligente, soprattutto per chi utilizza diverse piattaforme e servizi di cloud gaming.

App Gamesir

La seconda applicazione supportata è l’omonima Gamesir App, pensata principalmente per la configurazione e la personalizzazione del controller. Anche in questo caso, l’esperienza d’uso è ben curata e accessibile. La schermata principale conferma subito la connessione al dispositivo e offre una serie di strumenti per il test e la calibrazione dei tasti.

Il Game Pad Test permette di verificare il corretto funzionamento di ogni singolo pulsante. Il menù Button Settings consente di scegliere il layout preferito tra quello Xbox e quello Nintendo Switch, adattando così la configurazione alle proprie abitudini. Attraverso i Joystick Settings, invece, è possibile modificare la zona di attivazione degli stick analogici. Ad esempio, si può decidere che lo stick risponda solo a partire da una certa inclinazione, oppure optare per una sensibilità totale per un controllo più immediato.

Da questa app è anche possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, consultare tutorial, leggere il manuale, inviare feedback agli sviluppatori e aggiornare il firmware del controller. Durante il nostro test non erano presenti aggiornamenti disponibili, ma la sola presenza di questa funzione rappresenta un valore aggiunto notevole, in quanto garantisce una lunga durata del dispositivo attraverso aggiornamenti futuri.

Un’altra sezione interessante dell’app Gamesir è il menù dei giochi compatibili. Lì vengono elencati, suddivisi per categoria, tutti i titoli pienamente supportati dal controller. Non manca una sezione dedicata allo store dei prodotti Gamesir, nonché un’area profilo dove gestire login e preferenze utente.

Prezzi e conclusioni

Il Gamesir X5 Lite Type-C è disponibile al prezzo di 44,99 euro, una cifra decisamente accessibile considerando la qualità costruttiva, le funzionalità offerte e l’elevato livello di personalizzazione. A questo prezzo, sul mercato si trovano spesso controller più economici ma privi di molte delle caratteristiche che questo modello mette a disposizione: grip ergonomico, tecnologia Hall Effect, connettore mobile, doppia compatibilità software e possibilità di aggiornamento firmware.

Pro:

Ottimo rapporto qualità/prezzo;

Design ergonomico con ottimo grip;

Connettore USB-C flessibile e sicuro;

Stick con tecnologia Hall Effect;

Compatibilità con smartphone e tablet, Android e iOS;

App GameHub e Gamesir ben integrate e ricche di funzionalità;

Porta USB-C secondaria per ricarica durante l’uso

Layout tasti personalizzabile;

Contro:

I grilletti e i tasti sono a membrana, non meccanici;

Non compatibile con iPhone precedenti al modello 15;

Alcune funzionalità software possono essere complesse per utenti alle prime armi;

Il Gamesir X5 Lite Type-C si configura come una soluzione vincente per chi vuole portare il proprio gaming mobile a un livello superiore, senza investire cifre esorbitanti. Se siete alla ricerca di un controller versatile, comodo e intelligente, questo modello merita sicuramente la vostra attenzione.