One UI 8 introduce la funzione Listen Brief

Con l’aggiornamento alla versione One UI 8, Samsung sta cercando di migliorare l’esperienza quotidiana dei propri utenti. Ha infatti introdotto una miglioria che potrebbe rivelarsi molto utile. Si tratta della funzione Listen Brief. Un’estensione vocale di Now Brief. Un strumento pensato per chi desidera ricevere informazioni senza dover interagire visivamente con lo smartphone. È stato creato per fare un riepilogo delle attività quotidiane. Tra cui meteo, eventi in agenda, traffico e notizie. Il tutto tramite una sintesi vocale. L’obiettivo principale è rendere l’esperienza utente più accessibile. Soprattutto in situazioni in cui leggere lo schermo non è pratico o possibile.

La nuova funzione Listen Brief per One UI 8 trasforma il modo in cui gli utenti accedono alle informazioni quotidiane

L’innovativa funzione di ascolto risulta particolarmente adatta in contesti dove gli utenti sono impegnati in attività manuali. Gli esempi possono riguardare chi si trova alla guida. O per chi ha esigenze di accessibilità, come gli ipovedenti.

Il codice trapelato di One UI 8 dice che sarà possibile scegliere tra i motori di sintesi vocale di Samsung e Google. Gli utenti avranno anche la possibilità di mettere in pausa. Per poi riprendere o interrompere il briefing audio, ottimizzando ancora di più l’usabilità. Queste novità, che si stanno preparando in vista dell’uscita dei nuovi dispositivi Samsung, potrebbero rappresentare una svolta importante nell’interazione con gli smartphone. Ad oggi infatti la voce sta prendendo un ruolo sempre più centrale.

La funzione Now Brief, già presente in One UI 8, ha lo scopo di offrire un riepilogo giornaliero personalizzato in base all’orario della giornata. Con l’introduzione della funzione Listen Brief, Samsung vuole potenziare questa esperienza. Grazie a questa opzione, i possessori di dispositivi Samsung potrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie per affrontare la giornata. E questo in modo pratico e veloce, semplicemente grazie all’ascolto.

Questa innovazione è ancora in fase di sviluppo. Ma la sua introduzione sembra imminente. Il lancio è previsto per la nuova generazione di smartphone pieghevoli Samsung, programmato per l’estate 2025.