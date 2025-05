Qualcomm arriva sui Chromebook con lo Snapdragon X Plus

Un commit di Chromium ha rivelato il supporto iniziale per il SoC Snapdragon X Plus X1P-42-100, anticipando l’ingresso ufficiale di Qualcomm nel mondo Chromebook. La scoperta, proveniente dal sito chromeunboxed, permetterà agli utenti di beneficiare di un ecosistema più vario e performante, con soluzioni per produttività e intrattenimento.

Qualcomm vs MediaTek: la Nuova era dei Chromebook

L’introduzione del supporto X1P-42-100 nei repository Chromium apre la strada a nuovi Chromebook con chip Qualcomm. Infatti, l’integrazione a livello di depthcharge, il bootloader di ChromeOS, dimostra che lo sviluppo su questo hardware è già avviato. Dispositivi con il nuovo SoC sono quindi attesi già per i prossimi mesi.

Lo Snapdragon X Plus X1P-42-100 si colloca nella fascia medio-bassa con otto core, 30 MB di cache e frequenza fino a 3,4 GHz in boost single-core. La GPU Adreno offre prestazioni fino a 1,7 TFLOPs, mentre la NPU Hexagon raggiunge 45 TOPS. La RAM LPDDR5x saldata garantisce un trasferimento di 8448 MT/s, bilanciando efficienza e velocità per carichi di lavoro quotidiani e applicazioni IA locali.

Mentre Qualcomm prepara il suo debutto sui Chromebook, MediaTek ha lanciato il Kompanio Ultra 910, un SoC a 3 nm con architettura a otto core. Il nuovo processore possiede un design che promette un aumento del 18% nelle prestazioni rispetto ai concorrenti. Inoltre, la NPU di ottava generazione offre 50 TOPS, mentre la GPU Immortalis-G925 supporta il ray tracing e riproduce video in 4k 60fps.

Il confronto tra i due processori evidenzia due strategie: mentre Qualcomm punta a un ingresso graduale nelle soluzioni Chromebook, MediaTek sfida con un prodotto flagship. In termini di AI e grafica, Kompanio Ultra 910 offre più TOPS e ray tracing, ma Snapdragon X Plus porterà competizione e maggiore scelta. Chi preferisce il sistema operativo ChromeOS potrà quindi avere una vasta scelta nel segmento dei laptop leggeri, dove anche il comparto dell’intelligenza artificiale segnerà un vincitore sul mercato.