Play Store, Android ottiene gratis app e giochi a pagamento: la lista esclusiva

La giornata sembra essere particolarmente prolifica per chi voleva scaricare qualche titolo a pagamento dal Play Store di Google. Oggi, se siete utenti Android, avete un privilegio: potete effettuare il download gratuito di app e giochi selezionati. Il dettaglio è uno: erano a pagamento fino a qualche ora fa.

Già la settimana scorsa era capitato un episodio del genere, con gli utenti Android che hanno approfittato ed hanno portato a casa diverse soluzioni senza pagarle. Si tratta di giochi molto amati e soprattutto di applicazioni che possono risultare utili sia per alcune operazioni giornaliere che per personalizzare il proprio smartphone. Tutto è molto semplice: bisogna solo dare un’occhiata alla lista nel prossimo paragrafo, dove ci sono anche i link diretti per entrare nel Play Store di Google ed effettuare il download.

Play Store di Google: ecco i migliori titoli di giornata che possono essere scaricati gratis su Android

Ricordiamo poi agli utenti che si tratta di una buona occasione per scaricare tutto, in quanto ogni titolo scaricato gratis adesso, resta tale a vita. Ciò sta a significare che gli utenti che prendono in esame l’intera lista di giochi e applicazioni qui sotto e scaricano tutto, pur cancellando dei contenuti magari domani o tra mesi, potranno in futuro provvedere ad effettuare di nuovo il download senza pagare nulla, anche nel caso in cui quel determinato contenuto dovesse essere tornato a pagamento. È in questo caso l’account di Google a giocare un ruolo fondamentale, memorizzando determinate operazioni compiute dall’utente. Ovviamente bisogna scaricare tutto adesso, altrimenti se in futuro proverete a scaricare uno di questi titoli in basso, senza mai averlo scaricato mentre era gratuito, non sarà possibile beneficiare della promozione. Ecco la lista con link e nomi: