Windows Phone ha il suo chatbot AI: si chiama Lumina

Windows Phone, il sistema operativo mobile di Microsoft che molti consideravano ormai parte del passato, torna sorprendentemente a far parlare di sé grazie a Lumina, un nuovo chatbot AI sviluppato da un appassionato della piattaforma. Questo progetto non ufficiale rappresenta una curiosa fusione tra il vecchio e il nuovo, portando l’intelligenza artificiale su una piattaforma abbandonata ormai da anni.

Lumina: l’AI che rivive lo spirito di Windows Phone

Lumina è un chatbot AI ispirato ai modelli conversazionali come ChatGPT e Google Gemini, ma progettato specificamente per funzionare su Windows Phone. Il nome stesso, Lumina, è un richiamo scherzoso a uno degli errori di battitura più comuni che coinvolgevano il brand Lumia, lo storico marchio di smartphone Microsoft.

Il progetto utilizza l’interfaccia grafica Metro, con i suoi caratteristici “piastrelloni” e uno stile minimalista su sfondo nero. Questa grafica, iconica per Windows Phone, è stata adattata per supportare l’interazione con Lumina. Il chatbot si basa sul modello di Meta Llama 4 maverick-17b-128e-instruct, un sistema avanzato di intelligenza artificiale in grado di rispondere a domande, fornire informazioni e intrattenere conversazioni.

Una piattaforma dimenticata che non si arrende

Windows Phone e il successivo Windows 10 Mobile sono stati abbandonati da Microsoft anni fa, dopo un lungo tentativo fallito di competere con Android e iOS. Anche Nokia, un tempo alleata di Microsoft, ha ceduto il marchio a HMD, spostandosi verso dispositivi Android.

Nonostante questo, la comunità di appassionati non ha mai dimenticato Windows Phone. Lumina rappresenta l’ultimo esempio di come una piattaforma considerata morta possa ancora suscitare interesse e sperimentazione. Ma cosa significa usare un dispositivo Windows Phone oggi?

Windows Phone nel 2025: un’esperienza limitata ma nostalgica

Sebbene Lumina aggiunga un tocco di modernità al sistema, utilizzare un Windows Phone oggi presenta sfide significative. Molte app essenziali, come WhatsApp, non sono più supportate. Anche la navigazione web è limitata, poiché la maggior parte dei browser moderni non è compatibile con il sistema.