Android, sul Play Store di Google ci sono applicazioni e giochi a pagamento gratis: la lista dei titoli disponibili

Un utente Android può avere diversi privilegi rispetto a quelli di utenti che utilizzano altri sistemi operativi mobili. Il primo vantaggio è di certo la versatilità, motivo per il quale moltissime persone, tante volte in grado di smanettare su un dispositivo elettronico, scelgono questa piattaforma. A contribuire particolarmente è il Play Store di Google che può permettere alle persone di scaricare tutti i contenuti di cui hanno bisogno o di cui hanno semplicemente voglia.

Esistono applicazioni, giochi e molto altro ancora: si tratta di soluzioni che possono essere sia gratis che a pagamento. Oggi proprio all’interno del Play Store, gli utenti Android possono trovare titoli a pagamento che non hanno almeno momentaneamente un prezzo. Ció significa che quel gioco o quell’applicazione in grado di conferire qualche opportunità in più, potranno essere scaricati gratis direttamente sul proprio dispositivo Android. Proprio per questo motivo, dare un’occhiata prima che tutto torni alla normalità, potrebbe essere un’ottima soluzione.

Android regala sul Play Store dei titoli, ci sono applicazioni e giochi a pagamento gratis solo per qualche giorno

Non ci sono problemi quando si scarica un contenuto gratis e magari lo si cancella subito dopo su Android. L’account Google infatti ricorda l’azione pregressa e dunque potrà essere scaricato anche in futuro ancora gratuitamente, sebbene possa essere tornato a pagamento.

A seguire c’è la lista dei titoli da scaricare oggi che per gli utenti Android sono in maniera eccezionale totalmente gratis. Come potete vedere c’è l’elenco con tutti i titoli e soprattutto il link per ogni contenuto per effettuare il download ufficiale. Ecco l’elenco delle app e dei giochi da tenere in considerazione: