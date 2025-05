iPhone 17

Le prime custodie per iPhone 17 rivelano cambiamenti evidenti nel design dei prossimi modelli Apple. I render dei produttori di accessori mostrano un nuovo layout per le fotocamere posteriori e un profilo rivisitato, in particolare per iPhone 17 Pro Max e il nuovo modello iPhone 17 Air, suggerendo modifiche sostanziali rispetto alla linea attuale.

iPhone 17 Pro Max e Air: trapelano dettagli su fotocamere e spessore

Le custodie destinate a iPhone 17 Pro Max presentano un’apertura allungata sul retro, indicativa di una “camera bar” orizzontale. Questo schema rappresenta una netta rottura con la configurazione verticale adottata finora da Apple. Il cambiamento potrebbe favorire una migliore distribuzione dei moduli fotografici e offrire una maggiore stabilità quando il dispositivo è appoggiato su una superficie piana. Il design appare simile a soluzioni già viste su altri smartphone, ma applicato per la prima volta su un iPhone.

Secondo quanto osservato, le custodie per iPhone 17 Air mostrano un profilo estremamente sottile. In un confronto visivo con i render di Pro Max senza custodia, il modello Air appare più snello anche con la cover applicata. Questo suggerisce che Apple stia sviluppando un dispositivo più leggero e maneggevole, posizionato tra i modelli base e i Pro per intercettare una fascia diversa di utenza. La scelta di ridurre lo spessore risponde alla domanda crescente per smartphone più compatti.

Le custodie confermano che i modelli della gamma iPhone 17 presenteranno differenze marcate in termini di forma, disposizione delle fotocamere e dimensioni complessive. Questo porterà a una segmentazione più netta tra le varianti standard, Pro e Air. Le modifiche influenzeranno anche il posizionamento dei pulsanti laterali, che sembrano leggermente spostati rispetto alle generazioni precedenti. I produttori di accessori stanno già adeguando i propri progetti per garantire piena compatibilità con queste specifiche.

La variazione nel design comporterà l’incompatibilità con molte custodie precedenti. L’introduzione della nuova camera bar e le differenze di spessore richiederanno cover dedicate per ogni modello, con sagome e aperture riprogettate. Gli accessori universali potrebbero risultare inadeguati, soprattutto per le versioni Pro Max e Air, che si discostano maggiormente dal formato standard. I produttori dovranno intervenire con linee su misura, adeguandosi ai tempi previsti per l’uscita ufficiale.