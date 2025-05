Oppo Find X9

Oppo si prepara a lanciare la nuova serie Find X9, composta da quattro modelli: Find X9, Find X9 Plus, Find X9 Pro e Find X9 Ultra. Secondo le informazioni trapelate, i dispositivi adotteranno display piatti, nuovi processori e un comparto fotografico avanzato. I dettagli provengono da un recente leak condiviso da fonti vicine all’azienda.

Leak anticipano le specifiche tecniche della nuova serie Oppo Find X9

Tre modelli della gamma – Find X9, Plus e Pro – saranno dotati di pannelli AMOLED piatti con risoluzione 1.5K. Le diagonali previste sono da 6,3″, 6,59″ e 6,78″ rispettivamente. I pannelli sfrutteranno la tecnologia LIPO, che consente di ridurre le cornici, offrendo un design più pulito. Solo il modello Ultra dovrebbe distinguersi con uno schermo leggermente curvo o più avanzato. Le specifiche indicano una volontà di razionalizzare il design della gamma, offrendo display di qualità con un aspetto più uniforme.

Oppo utilizzerà due diversi chip per la nuova serie. I modelli Find X9, Plus e Pro monteranno il MediaTek Dimensity 9500, mentre il Find X9 Ultra sarà equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 “Elite 2”. Questa suddivisione tecnica consente all’azienda di differenziare la proposta in base alle fasce di prezzo. Il Dimensity 9500, già anticipato per il 2025, garantirà prestazioni elevate su tutti i modelli, ma sarà il SoC di Qualcomm a spingere al massimo il top di gamma.

La serie Find X9 includerà una tripla fotocamera posteriore per ciascun modello, con almeno una lente periscopica per lo zoom ottico avanzato. Il modello Ultra sarà dotato di una fotocamera da 200 MP e una lente periscopica da 50 MP con zoom ottico 10x. Le altre versioni avranno sensori meno spinti, ma comunque completi. L’obiettivo di Oppo è offrire versatilità fotografica anche nei modelli non flagship, rafforzando la competitività della gamma sul fronte imaging.

I quattro modelli si distingueranno per dimensioni, chip e comparto fotografico, ma condivideranno molte scelte di design. Questo approccio permette di coprire diverse fasce di mercato, senza frammentare eccessivamente la linea. Il modello base sarà più compatto e accessibile, il Plus offrirà una diagonale maggiore, il Pro aggiungerà potenza e il modello Ultra rappresenterà il top di gamma per materiali e prestazioni.