iPhone 17 Air, il rivale di Samsung Galaxy S25 Edge?

Il colosso americano Apple si sta preparando per sfidare ancora una volta i suoi rivali, soprattutto il colosso sudcoreano Samsung. Entrambe le aziende proporranno infatti ufficialmente sul mercato due prodotti inediti, la cui caratteristica principale sarà lo spessore estremamente ridotto. Ci stiamo riferendo ai prossimi iPhone 17 Air e Samsung Galaxy S25 Edge. Proprio quest’ultimo debutterà a breve sul mercato, proprio durante la giornata di oggi 12 maggio 2025. Per il device di casa Apple, invece, sembra che dovremo attendere ancora.

iPhone 17 Air VS Samsung Galaxy S25 Edge: a breve inizierà la sfida

I due colossi del mondo tech Apple e Samsung si apprestano a sfidarsi apertamente con due nuovi inediti smartphone. Come già detto, si tratta dei nuovi iPhone 17 Air e Samsung Galaxy S25 Edge, il quale sarà annunciato proprio oggi durante un evento di presentazione dedicato. Entrambi questi dispositivi di contraddistingueranno dai device della concorrenza per una caratteristica in particolare, ovvero lo spessore.

Il dispositivo di casa Samsung, a detta dell’azienda, sarà caratterizzato da un design edge-to-edge e dalle performance come sempre elevate. Anche il comparto fotografico sarà un suo punto di forza, dato che ci si aspetta la presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP. L’intelligenza artificiale avrà anche su questo device un ruolo cruciale e sarà sfruttata in vari ambiti, tra cui anche quello fotografico.

Anche iPhone 17 Air stupirà per il suo spessore estremamente ridotto. Quest’ultimo, secondo quanto è emerso in rete fino ad ora, dovrebbe aggirarsi attorno a 5.5 mm. Anche quest’ultimo non dovrebbe presentare poi rinunce di sorta dal punto di vista prestazionale, dato che il soc prescelto dall’azienda dovrebbe essere il potente chip A19 con modem integrato. Per quanto riguarda il display, sembra poi che l’azienda abbia deciso di adottare un pannello con tecnologia OLED, con una diagonale che dovrebbe assestarsi attorno ai 6.6 pollici. Per quest’ultimo dispositivo, però, sembra che dovremo attendere almeno la fine dell’estate.