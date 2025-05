Fastweb Mobile, ecco le promo ora con il 5G di Vodafone

È stato da poco avviato il passaggio da parte di Fastweb alle reti 5G dell’operatore telefonico Vodafone. Di conseguenza, ora online sul sito ufficiale e nei negozi fisici autorizzati sono disponibili alcune offerte mobile dell’operatore telefonico Fastweb con questa nuova connettività. Si tratta di offerte vantaggiose, con prezzi contenuti e con dei bundle mensili piuttosto interessanti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb Mobile, ecco le offerte con la connettività 5G dell’operatore Vodafone

In questi ultimi giorni è stato avviato il passato dalle reti Fastweb alle reti di quinta generazione dell’operatore telefonico Vodafone. Come già accennato in apertura, ora i nuovi clienti di Fastweb potranno attivare sia sul sito ufficiale sia nei negozi fisici autorizzati diverse offerte di rete mobile di rilievo con il supporto di questa connettività. Una delle più economiche è l’offerta mobile nota come Fastweb Mobile.

Quest’ultima ha un costo per il rinnovo pari a 8,95 euro al mese. A fronte di questa spesa, si avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms verso tutti i numeri. Salendo leggermente di prezzo, c’è l’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Full.

Per avere questa offerta, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 10,95 euro al mese. Dopo di che, avranno a disposizione ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati, sempre per navigare con connettività 5G. Il bundle continua poi ad includere fino a 100 sms verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Per chi vuole esagerare, è poi disponibile l’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Maxi.

In questo caso, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese addirittura fino a 300 GB di traffico dati, per navigare davvero senza alcun pensiero. Come le precedenti proposte, anche questa super offerta dell’operatore telefonico include minuti per chiamare senza limiti tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms verso tutti. Il costo per il rinnovo sarà però pari a 12,95 euro al mese.