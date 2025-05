Apple Vision Pro, sarà rivoluzione con lo scorrimento oculare: come funziona

C’è la tabella “Lavori in corso” a Cupertino per quanto riguarda il celebre visore Vision Pro. Sebbene sia una realtà ormai affermata, nonostante le vendite non siano decollate, il prodotto si appresta ad una rivoluzione che vedrà l’interazione visiva degli utenti prendere tutt’altra strada rispetto al solito. Stando a quanto riportato dal super affidabile Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino sta già lavorando su due nuovi modelli: il primo che sarà indipendente e continuerà la “dinastia” di Apple Vision Pro, mentre il secondo sarà utilizzato come accessorio supplementare per altri dispositivi.

Sarà però visionOS 3 a presentare delle novità importanti come ad esempio la nuova modalità di navigazione basata sul tracciamento oculare. È grazie a quest’integrazione che gli utenti potranno controllare l’interfaccia del visore semplicemente con lo sguardo. Attualmente, il Vision Pro richiede di fissare un elemento sullo schermo e poi confermare l’azione con un gesto manuale. Con il nuovo aggiornamento, basterà invece muovere gli occhi per scorrere i contenuti e selezionarli, senza bisogno di movimenti aggiuntivi.

Come funzionerà lo scorrimento oculare sui nuovi Apple Vision Pro

Il Vision Pro utilizza un sistema di telecamere interne, progettato per tracciare con precisione i movimenti degli occhi dell’utente e per garantire un’autenticazione sicura tramite scansione dell’iride. Questo sistema non solo migliora l’interazione, ma garantisce anche un alto livello di sicurezza.

Apple sta sviluppando delle API per gli sviluppatori, che permetteranno di integrare il controllo oculare anche nelle applicazioni di terze parti. In questo modo, la navigazione con lo sguardo potrebbe diventare una caratteristica comune a tutte le app compatibili con Vision Pro. L’obiettivo dunque è quello di garantire agli utenti un’esperienza totalmente rivoluzionata che sia ancora più immersiva di quanto visto con l’attuale modello. Sono state già sperimentate tecnologie di questo genere su altri prodotti del brand, ma ora sembra che la precisione sia stata migliorata nettamente a tal punto da poter rilasciare una funzionalità di questo tipo.