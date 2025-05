Windows Phone, arriva il suo chatbot AI

Ritorniamo su un argomento che ormai si è ambientato completamente nel modo odierno, ovvero l’IA. Quest’ultima si è diramata in ogni direzione arrivando anche al famoso Windows Phone.

Quest’ultimo sembrerebbe fare grossi progressi in avanti sempre verso la nuova tecnologia e l’innovazione.

Windows Phone, arrivano novità?

Da quanto comunicato finalmente è arrivata l’intelligenza artificiale anche sul Windows Phone. Quest’ultima avrebbe scelto come nome Lumina, in omaggio a uno degli errori di battitura che avveniva molto spesso ai tempi dove il grande colosso di Redmond voleva entrare nel mondo degli smartphone. Il quale sviluppato da uno degli appassionati che continua e persiste nel mantenere in vita la piattaforma anche dopo l’abbandono ufficiale di tanti anni fa.

Il progetto in se rimane un chatbot in stile ChatGPT e Google Gemini, il quale è in fase attiva di sviluppo. Questo si basa sull’interfaccia Metro, molto caratteristica di Windows Phone con i quadrati nella homepage e la grafica molto minimalista a sfondo nero. L’applicazione stessa si va a basare sul modello di Meta Llama 4 maverick-17b-128e-instruct. La quale in futuro potrebbe passare ad altri o andare a offrire diverse scelte agli utenti.

Windows Phone e la sua famosissima evoluzione Windows 10 Mobile sono ormai andati persi e sepolti da moltissimi anni, terminati direttamente da Microsoft, qualche anno dopo tentativi per imporsi come un terzo telefono nel mondo tecnologico. Oltre all’iniziativa è terminato anche il tentativo di rientrare in pista di Nokia e di Microsoft stessa.

Normalmente con dei nuovi progetti di questo calibro una domanda che bisogna porsi è se è possibile vivere, oggi, con un dispositivo basato su una piattaforma del genere?. La risposta a queste domanda è probabilmente sul si, ma ci sono delle limitazioni davvero pesanti. Whatsapp per esempio non è più supportato e questo discorso va a valere anche per la maggior parte dei browser Web.