Acer FreeSense Ring: emersi i dettagli sul nuovo anello AI

Acer si prepara a svelare due nuovi dispositivi indossabili innovativi. Quest’ultimi uniscono design compatto e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, il tutto senza imporre agli utenti alcun tipo di abbonamento aggiuntivo. I due prodotti, FreeSense Ring e AI TransBuds, saranno presentati presentati durante il Computex 2025. Con tali due dispositivi, Acer mostra un approccio molto concreto all’intelligenza artificiale applicata agli indossabili. Puntando a migliorare realmente la vita quotidiana, con funzionalità avanzate offerte senza costi nascosti extra.

Acer: scopriamo le caratteristiche dei nuovi dispositivi

Il FreeSense Ring rappresenta una novità per il monitoraggio della salute. Si tratta di un anello smart in grado di raccogliere dati biometrici. Il tutto in tempo reale. Il dispositivo è capace di rilevare la frequenza e la variabilità del battito cardiaco. Attraverso sensori integrati. Oltre che monitorare il livello di ossigenazione del sangue e tenere traccia delle fasi del sonno. Tutte tali informazioni vengono elaborate grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale. I dati vengono poi trasmessi ad un’app dedicata. L’aspetto più interessante di tale dispositivo, però, è la possibilità di sfruttare le funzionalità AI dal primo utilizzo. Ciò sottoscrivere servizi a pagamento.

Dal punto di vista estetico e funzionale, il FreeSense Ring si distingue anche per la sua resistenza, grazie alla certificazione IP68 che lo protegge da polvere e acqua. Sarà disponibile in due varianti cromatiche: rose gold e nero lucido. Al momento, non sono stati ancora comunicati né il prezzo né la data di distribuzione ufficiale. Informazioni che potrebbero essere riportate durante l’evento.

Arrivano anche le nuove cuffie

Accanto all’anello, Acer presenta anche le AI TransBuds, un paio di cuffie Bluetooth 5.4. Sono state pensate per facilitare la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse. Il centro di tale dispositivo è un sistema di intelligenza artificiale che migliora il riconoscimento vocale e l’analisi semantica del linguaggio parlato. Permettendo di tradurre in tempo reale le conversazioni. Inoltre, viene offerta anche la trascrizione contestuale dei dialoghi. Le lingue supportate sono quindici, selezionate tra quelle più diffuse.

Per quanto riguarda l’autonomia, ogni auricolare è dotato di una batteria da 50 mAh. Mentre la custodia di ricarica fornisce un ulteriore supporto energetico grazie alla sua capacità di 400 mAh. Anche in questo caso, non sono state ancora forniti da Acer dettagli più approfonditi su altri aspetti tecnici né ha rivelato informazioni su prezzi e disponibilità. Ma è probabile che ulteriori novità arrivino in concomitanza con l’apertura ufficiale del Computex.