Amazon fa crollare del 32% il prezzo del Samsung Galaxy Watch 7

Caratteristiche eccellenti e un ottimo prezzo per questo Samsung Galaxy Watch 7 con ghiera touch in alluminio da 44mm. Se volete acquistare un nuovo smartwatch o acquistarne uno per la prima volta, oggi potete approfittarne subito dato che Amazon ha deciso di scontare il prezzo di listino consentendo di risparmiare parecchio.

Un dispositivo che non può mancare sul vostro polso grazie alla presenza del nuovo processore 3NM che è in grado di potenziare la vostra routine di allenamento ma non solo. Non a caso, consente di passare velocemente da una funzione all’altra, ad esempio dalle previsioni meteo al workout, in pochi secondi. Inoltre, la presenza di una batteria ottimizzata consente un utilizzo per lungo tempo.

Samsung Galaxy Watch 7: le caratteristiche

Se volete avere sempre a portata di mano un dispositivo wearable in grado di fornire tutte le informazioni di cui si ha necessità, non potete non acquistare questo Samsung Galaxy Watch 7. Oltre a ottenere una migliore routine notturna grazie alla funzione di monitoraggio del sonno, questo smartwatch Samsung consente di avere a portata di mano valutazioni giornaliere, controllo battiti notturni, una guida al sonno personalizzata e molto altro.

Creando una vera e propria routine di allenamento, con riscaldamento, stretching e pause, è possibile monitorare in qualsiasi momento anche gli allenamenti rimanendo più motivato grazie alle diverse modalità disponibili.

Non perdete altro tempo se volete acquistare questo Samsung Galaxy Watch 7 a un prezzo più conveniente rispetto al costo di listino. Lo sconto del 36% reso disponibile da Amazon vi consente di pagarlo solamente 225 euro anziché 349. Un’occasione imperdibile, dunque, per poter migliorare il vostro allenamento quotidiano grazie a un avanzato monitoraggio e per imparare a conoscere il ritmo sonno-veglia, ottenendo una valutazione del riposo e consigli utili per migliorarlo.