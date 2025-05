Acer presenta i nuovi Predator Monitors e la serie ProCreator

Acer presenta una nuova gamma di monitor e proiettori innovativi. Tali dispositivi sono stati pensati per soddisfare diverse esigenze, dai gamer professionisti ai creativi, fino agli utenti che cercano intrattenimento smart e versatile. A tal proposito, la linea Predator si arricchisce con due monitor gaming QD-OLED da 27 pollici. Entrambi focalizzati su chiarezza e prestazioni cromatiche di altissimo livello. Il Predator X27U F5 “UltraSpeed” offre un display WQHD (2560×1440). Con un refresh rate fino a 500 Hz. Inoltre, è dotato di certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Delta E<2 e copertura DCI-P3 al 99%. Il Predator X27 X presenta un display QD-OLED 4K UHD (3840×2160). Con refresh rate a 240 Hz. A cui si aggiunge DisplayHDR TrueBlack 400. Delta E<2 e copertura DCI-P3 al 99%. Entrambi i monitor supportano la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e offrono tempi di risposta ultrarapidi di 0,03 ms GTG.

Le caratteristiche dei nuovi dispositivi Acer

Alla linea Nitro Google TV si aggiunge il modello GA321QK P. Si tratta di un monitor 4K UHD da 31,5 pollici. Con refresh rate di 165 Hz e tempo di risposta di 0,05 ms. Alla serie si aggiunge il GA341CUR W0, un display curvo ultra-wide QHD da 34 pollici con refresh rate a 240 Hz e copertura sRGB al 99%. Entrambi i modelli integrano Google TV, permettendo l’accesso a oltre 400.000 film, serie e app. Inoltre, supporta connessioni Wi-Fi, Bluetooth e Google Cast per il mirroring wireless da smartphone, tablet o PC. Per chi necessita di mobilità, il monitor portatile Acer Nitro PG271K da 27 pollici 4K, ultrasottile e salvaspazio è l’ideale. Il dispositivo offre refresh rate di 72 Hz (e modalità Full HD a 144 Hz), con supporto regolabile e montaggio VESA.

La Serie ProCreator di Acer, invece, è pensata per professionisti creativi come animatori, fotografi ed editor. Tali monitor sono calibrati con Calman, garantendo una precisione colore fino a Delta E<1 e includono il software Acer Creator Hub, che permette di personalizzare lo spazio colore, regolare temperatura e luminosità. Oltre che ottimizzare il multitasking con la funzione Split Screen. Tra i modelli principali troviamo il PE320QXT con risoluzione 6K (6016×3384), copertura AdobeRGB e DCI-P3 al 99%, touch integrato, webcam da 8 MP e certificazione DisplayHDR 600. Il PE270XT con risoluzione 5K (5120×2880) e caratteristiche simili. Il PE320QK X con pannello QD-OLED 4K UHD, 10 bit, refresh rate a 240 Hz, tempo di risposta di 0,01 ms e compatibilità con FreeSync e NVIDIA G-SYNC. Ed infine, il PE160WU, un display OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA+. Con copertura DCI-P3 al 100% e refresh rate flicker-free a 120 Hz.

Le novità in arrivo per il settore tech

Per chi cerca soluzioni portatili e pieghevoli, Acer propone anche i monitor PD163QT e PD243Y E, Full HD e pieghevoli fino a 315°. Con angoli di visione ampi, touchscreen nel caso del PD163QT e refresh rate fino a 100 Hz. Il modello PM191Q E si distingue per il design ultrasottile, cavalletto regolabile, Full HD e refresh rate overclockabile, con montaggio VESA.

E non è tutto. Acer introduce il PD1810, un proiettore 4K UHD con luminosità di 1.000 ANSI lumen. A cui si aggiungono tecnologie LED ColorBoost e ColorPurity+, supporto HDR10 e zoom digitale, con porte USB-C per collegamenti diretti e modalità eco-projection per un uso sostenibile. La variante PD1810ic include un dongle wireless per proiezioni senza cavi. Inoltre, il PD1520s è un proiettore portatile Full HD, leggero e smart. Quest’ultimo offre l’accesso a piattaforme di streaming, riproduzione da USB e proiezione wireless. Tutti i proiettori offrono autofocus, correzione keystone automatica e modalità calcio per un’esperienza sportiva su grande schermo. Il PD1520Us sarà un proiettore portatile smart a ottica ultra-corta, con schermo da 100 pollici a soli 44 cm di distanza e luminosità di 2.000 lumen. I prezzi e la disponibilità variano a seconda della regione. Per conoscere maggiori dettagli sui costi e le disponibilità, basta visitare il sito web ufficiale Acer.