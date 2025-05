YouTube: arriva la pubblicità AI nei momenti “emotivi”?

Se prima il focus era sul comportamento dell’utente e sui suoi dati demografici, ora il bersaglio diventa la sfera emotiva. È come se lo spettatore venisse spinto a “sentire” qualcosa, per poi essere immediatamente raggiunto da un messaggio commerciale che sfrutta quella vulnerabilità. Ma Peak Points non è l’unica novità attesa per la piattaforma. È stato, infatti, presentato anche un nuovo formato interattivo. Quest’ultimo permette agli utenti di acquistare prodotti direttamente durante l’annuncio pubblicitario. Una mossa che fonde narrazione emozionale e commercio istantaneo, ma che rischia di esasperare ulteriormente chi già si sente sommerso da pubblicità ovunque.

Il rischio è che tale approccio, infatti, finisca per rendere ancora più invasiva la pubblicità su YouTube. Gli utenti, già provati dalla frequenza degli spot, potrebbero percepire tali “attacchi emotivi” come una manipolazione. Compromettendo così la fiducia nella piattaforma gratuita. C’è persino chi ipotizza che si tratti di una strategia indiretta per spingere le persone a sottoscrivere il servizio YouTube Premium, così da evitare del tutto le interruzioni. Ovviamente si parla solo di supposizioni, ma aprono le porte a numerose riflessioni. In un mondo dove anche i sentimenti diventano merce, la domanda che resta aperta è: fino a che punto siamo disposti a cedere le emozioni al marketing.